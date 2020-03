Wütender Elementardrache Alatreon verwüstet Monster Hunter World: Iceborne im Mai

Capcom hat uns am Wochenende in einem kleinen Video verraten, welches neue Monster uns im Mai in Monster Hunter World: Iceborne erwartet (sie hatten uns ja schon Anfang des Jahres versprochen, dass weitere Überraschungen bevorstehen). Der gefürchtete Alatreon beherrscht die vier Elementartypen Donner, Eis, Feuer und Drachen, was ihm zu einem gefährlichen Angreifer macht. Den Drachenältesten kennen Spieler seit Monster Hunter Tri auf der Wii, also schon fast zehn Jahre lang. Bevor wir uns mit diesem unangenehmen Zeitgenossen auseinandersetzen, erwarten Spieler nächsten Monat ein neues Titel-Update mit zwei weiteren Subgattungen.

Quelle: Twitter.