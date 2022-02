Wusstet ihr, dass viele Talente von Studio Ghibli an "Das letzte Einhorn" mitgewirkt haben?

HQ

Wer in den farbenfrohen Achtzigern aufgewachsen ist, der wird den wunderbaren Animationsfilm „Das letzte Einhorn" von Arthur Rankin und Jules Bass kennen. Die aufwändigen Animationen und eine fantastische Sprachausgabe von unter anderem Christopher Lee, Mia Farrow und Jeff Bridges haben dieses Werk zu einem Kultklassiker gemacht. Nach all diesen Jahren haben wir diese Woche gelernt, warum dieser Film so wahnsinnig gut aussieht: Einige der Künstler des späteren Studio Ghibli haben daran mitgewirkt. Der Autoren des Romans, Peter S. Beagle, hat das schon vor acht Jahren in einem Interview erzählt, das wir leider erst jetzt entdeckt haben:

„So ist es gewesen: In England finanziert, produziert von Rankin / Bass bei einer amerikanischen Firma... aber die gesamte Arbeit wurde in Japan erledigt, was [daran lag], dass Rankin und Bass nach weniger teuren Animatoren in einem anderen Land suchten. Und sie haben [jemanden] angeheuert; der größte Teil der Animation wurde von einer Firma namens Topcraft gemacht. Und in der Minute, als sie 'Das Letzte Einhorn' fertigstellten, stellte Miyazaki diese Leute ein... [...] Der Studio-Chef war damals in finanziellen Schwierigkeiten. [Miyazaki] übernahm sie, kaufte sie auf und verwandelte sie in Studio Ghibli. So wurden die meisten Animatoren und Designer, die an 'Das Letzte Einhorn' gearbeitet haben, zum Kernteam von Studio Ghibli. Und all diese - 'Nausicaä', 'Kiki' - all die großartigen, frühen Miyazaki-Filme -, sie alle wurden von vielen der Leute gemacht, die auch an 'Das letzte Einhorn' gearbeitet haben."

Im Nachhinein ergibt es also sehr viel Sinn, dass wir diese hochwertigen Animationen in einem Werk gesehen haben, auf dem nicht explizit Ghibli steht. Auch wenn wir mit der Erkenntnis fast zehn Jahre zu spät dran sind...