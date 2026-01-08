Wusstest du, wofür das "i" in NiGHTS steht? Kazuyuki Hoshino erinnert uns auf eine schöne Note

HQ

Kazuyuki Hoshino ist Charakterdesigner und Artdirector für das Sonic Team. Sie kennen ihn wahrscheinlich als Designer beliebter Sonic-the-Hedgehog-Charaktere wie Amy Rose oder Metal Sonic, aber er war auch maßgeblich an der Entstehung von Sega Saturns Kultklassiker NiGHTS into Dreams von 1996 beteiligt, in dem er Elliot Edwards, Claris Sinclair und weitere entwarf.

Nun, als kleines Neujahrsstück schöner Trivia, teilte er etwas über NiGHTS für diejenigen, die es nicht kennen oder sich vielleicht nicht mehr erinnern: die Bedeutung des kleinen "i" im Logo.

Aus Hoshino-sans eigenem X:

"Trivia:

In meinem Logo ist nur das 'i' Kleinbuchstaben.

Es steht für eine winzige 'Liebe' (ausgesprochen [aɪ] auf Japanisch), die gerade zwischen Elliot und Claris zu blühen beginnt: eine kleine Liebesgeschichte."

Wusstest du davon? Wir sind sicher, dass Sie es immer richtig tippen werden.