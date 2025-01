Wussten Sie, dass die kultigen Super Mario-Rohre zufällig entstanden sind?

HQ

Wir schreiben das Jahr 1985 und Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Super Mario, The Legend of Zelda und anderen legendären Nintendo-Franchises, steckt mitten in der Entwicklung von Super Mario Bros. Zu diesem Zeitpunkt nimmt das Design des Spiels Gestalt an, aber das Team kämpft mit einer besonderen Herausforderung: Wie kann man Feinde wieder auf dem Bildschirm erscheinen lassen, nachdem sie vom Boden gefallen sind? Während sie sich durch das Problem arbeiten, bleibt die Lösung schwer fassbar. Doch alles ändert sich, als Miyamoto durch die Straßen von Kyoto spaziert.

Bei einem Spaziergang durch die Stadt entdeckt Miyamoto ein Plastikrohr, das aus einer Wand herausragt. Dieses scheinbar kleine und gewöhnliche Detail entfacht eine Idee: Was wäre, wenn Rohre verwendet werden könnten, um die Feinde wieder auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen? Diese zufällige Begegnung führte zur Erschaffung der mittlerweile ikonischen Super Mario-Pfeifen, ein Feature, das im Mittelpunkt des Designs des Spiels stand und eines der bekanntesten Elemente des Spiels war.

Miyamoto reflektierte später über diesen Moment und erklärte, dass sein Hauptaugenmerk bei der Spieleentwicklung immer zuerst auf dem Gameplay lag, anstatt sich sofort um die technischen Details oder die visuelle Konsistenz zu kümmern. Die Pfeife, die wie eine einfache Lösung erscheinen mag, wurde aus dem Prinzip geboren, das Spiel vor allem unterhaltsam und funktional zu gestalten. Dieser denkwürdige Moment zeigt, wie Inspiration von den einfachsten Dingen ausgehen und eine gewöhnliche Beobachtung in einen Schlüsselaspekt eines geliebten Franchise verwandeln kann.

Dank einer kürzlich erschienenen englischen Übersetzung eines Interviews mit Miyamoto aus dem Jahr 2000 von Shmuplations können wir nun diese faszinierende Hintergrundgeschichte hinter den Rohren erfahren und ein neues Licht auf den kreativen Prozess hinter Super Mario werfen. Glaubst du, dass Super Mario ohne sie die gleiche Wirkung gehabt hätte?