Wunschliste für Videospieladaption

Jonas Mäki will:

Zahnräder des Krieges

Die Welt in Gears of War bettelt geradezu um eine wirklich gute TV-Serie, aber ich würde gerne wissen, was passiert, bevor die Videospiele mit der Begegnung des Planeten Sera (oder besser gesagt seiner Bewohner) mit der Locust beginnen. Es gibt viele Informationen über Bücher und dergleichen, aber ich vermute, dass im Vergleich zu den Spielen sowieso relativ wenige Leute das konsumiert haben, so dass die TV-Serie eine gute Brücke sein könnte, um besser zu erklären, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Die Gears of War-Reihe könnte vorteilhafterweise aus wenigen bekannten Namen bestehen, einfach weil viele Leute sterben werden, und jemanden zu finden, der Marcus Fenix spielt, wird durch die Tatsache erleichtert, dass es sich um eine jüngere Inkarnation handeln wird, von der wir noch nicht viel gesehen haben.

Natürlich sollte die Geschichte auf einer Horrorperspektive basieren, in der ein völlig rücksichtsloser Feind eine friedliche Welt zerbröckelt und man nirgends sicher ist, aber es wird natürlich auch große Actionsequenzen mit einer gewalttätigen Fleischmasse erfordern. Im Idealfall würde ich mir wünschen, dass Cliff Bleszinski, der bisher aus der Serie herausgehalten wurde, als Berater involviert ist, weil er die Serie wirklich versteht und diese vor den Spielen spielt. Was die Regisseure angeht, wäre Zack Snyder eine offensichtliche Wahl, aber er ist inhaltlich ein bisschen zu oberflächlich, und ich würde eher für Joseph Kosinski stimmen (Ovlivion, Top Gun: Maverick und er hat auch den Mad World-Trailer für Gears of War 3 gemacht). Ich habe aber nicht wirklich Ideen für Schauspieler, außer dass ich auf ein paar jüngere Talente von vielleicht 30 Jahren hoffe, die mit der Serie wachsen können, wenn es mehr Staffeln gibt.

Olof will:

Halbwertszeit

Wie trocken ist Half-Life für das TV-Format? Stellen Sie sich vor, wie der Pilotfilm uns die Charaktere in der riesigen Forschungsstation Black Mesa vorstellt. Wir werden in den Alltag der Wissenschaftler und ihre Arbeit eingeführt, auf eine Tour (warum nicht mit der berühmten Seilbahn/Straßenbahn?) durch den riesigen Mega-Komplex im Herzen von New Mexico mitgenommen und staunen über die riesigen und streng geheimen, hochmodernen Labore. Im Pausenraum hören wir von einem neuen Wachmann, Barney Calhoun, der noch am selben Tag seinen Job als Wachmann antreten wird. Es ist auch die Rede von einem gewissen Gordon Freeman, der ungewöhnlich spät zu einem Routineexperiment kommt. Alles scheint wie gewohnt zu sein. Cool, aber auch ereignislos und ein bisschen chaotisch. Und dann geht es los, wie in Tschernobyl.

Der unbeschwerte, fröhliche und optimistische Ton verschwindet wie von Zauberhand mit Gordons Öffnung des Portals zu Xen, und die Half-Life-Serie wird in zehn rasanten Episoden zu einer Tour de Force aus roher Dunkelheit und erschreckender Thriller-Spannung. Der Ton ist bodenständig, realistisch mit spärlichen Sci-Fi-Elementen und folgt dem Wachmann Barney Calhoun auf der einen Seite und dem Soldaten Adrian Shepherd auf der anderen Seite, der losgeschickt wird, um alle Überlebenden zu "säubern". Währenddessen ist Gordon Freeman wie eine Art mysteriöser Geist hinter den Kulissen, und obwohl er gelegentlich auftaucht, sagt er nie ein Wort. Das Gleiche gilt für den allgegenwärtigen G-Man.

Mit ständigen Perspektivwechseln und Cross-Cut-Szenen passen Half-Life, Blue Shift und Opposing Force alle in eine einzige Staffel. Ein paar kleinere Nebengeschichten finden statt, aber absolut nichts, was nicht der größeren Erzählung des Überlebens und der Flucht um jeden Preis untergeordnet wäre. In der nächsten Staffel lernen wir dann Alyx und Eli Vance, Russel, Olga und die Bande in einer Geschichte kennen, die von Half-Life: Alyx adaptiert wurde, und pünktlich zur dritten Staffel erwacht Gordon aus seinem Kryoschlaf und wird nach City 17 geschickt, um sich mit unserem lieben Barney Calhoun zu treffen, der zusammen mit Alyx die Hauptfigur spielen darf. Ich habe keine genauen Wünsche an die Regie, das Drehbuch und die Produktion, aber wenn es um Schauspieler geht, möchte ich auf keinen Fall Hollywood-Gesichter sehen. Vor der Kamera will ich frisches Blut, neue Talente und schon gar keine Kinder in den Rollen, was meiner Meinung nach zu einem neuen Trend in Hollywood geworden ist. Lassen Sie Schauspieler mit etwas Alter, Erfahrung, Gewicht und Ernsthaftigkeit die Charaktere darstellen. Ich habe lieber ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als einen Chalamet/Holland-Jugendlichen in der Rolle des Calhoun oder Freeman.

Conny möchte:

Mass Effect

Ich verstehe absolut, dass es Zweifel gibt, ein Spiel zu einem Streaming-Dienst zu bringen, angesichts all der Scheiße, die wir im Laufe der Jahre erhalten haben. Aber wir befinden uns in dieser Hinsicht in einer kleinen Revolution. Heutzutage können wir fast große Hoffnungen haben, dass es richtig gut wird. Wenn ich also daran denke, wie gut Mass Effect mit tollen Effekten und einem guten Drehbuch funktionieren kann, kribbelt es mich ein bisschen. Wir haben mehrere Spiele, von denen man sich inspirieren lassen kann, bei denen man sogar reine Staffeln basierend auf den Spielen erstellen kann, wenn man möchte, oder einige Teile aus allem auswählen kann, um sie in zehn wirklich großartige Episoden zu komprimieren. Ich weiß nicht, was mir eigentlich lieber wäre, aber okay, zwei Saisons, die auf den ersten drei Spielen basieren, wären in Ordnung. Oder einfach das Konzept zu nehmen und es in eine neue Art von "Alien goes Bananas"-Prämisse zu packen. Normalerweise bevorzuge ich es, dem Grundmaterial sehr treu zu bleiben, aber hier fühlt es sich wirklich so an, als ob man mit den Spielen als stabiles Fundament spannende Szenarien schreiben kann, von denen aus man beginnen kann.

Ich kann mir auch vorstellen, dass es sowohl die weibliche als auch die männliche Version von Shepard geben wird, wenn es eine Serie wird. Das könnte wahrscheinlich gut sein. Als Männchen würde ich Chris Pratt hinzufügen... Nein, eigentlich mache ich Witze. Die Rolle ging an Jeremy Allen White aus dem erfolgreichen The Bear und die weibliche Version wurde von Karen Gillan gespielt. Seth Green wird natürlich die gleiche Rolle einnehmen, die er im Spiel spricht, als Joker - Pilot des Schiffes Normandy und das Schiff wird natürlich ein praktisch gebautes Set sein. Mein Gott, wie schön wäre das. Da die Charaktergalerie ziemlich groß ist, werde ich nicht alle erwähnen und einige würden unter ziemlich großen Mengen an Make-up und Prothesen versteckt sein. Aber diese brauchen natürlich immer noch ihre Stimmen und Charakterisierungen. Wir haben die wunderschöne Miranda Lawson, von der ich dachte, dass Alexandra Daddario passen könnte, Garrus Vakarian wird von Josh Brolin gespielt und Grunt wird von John Cena dargestellt. Es ist also eine unglaublich gute Besetzung. Mass Effect ist eine fantastische Grundlage für ein episches Weltraumabenteuer. Zu gleichen Teilen Star Trek und Star Wars, gefüllt mit fantastischer Action und dann die Normandie als eine Art "Basis", in der all die aufregenden Abenteuer angesiedelt sind und die zu vielen Dialogen und der Chemie führt, die man zwischen dieser Charaktergalerie finden möchte. Aber am meisten freuen wir uns natürlich auf jede Menge freche Weltraumschlachten.

Mackegård will:

Bioschock

Seit der Abspann nach dem letzten Teil der Erweiterung "Burial at Sea" für Bioshock Infinite lief, sehne ich mich danach, dorthin zurückzukehren. Zurück auf den Meeresboden, in die Dunkelheit, zu großen Vätern, zu kleinen Schwestern, zu entstellten, süchtigen Monstern und ja, zu Rapture selbst. Der erste Teil ist immer noch eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, vor allem wegen der unglaublich dichten Atmosphäre, die das gesamte Abenteuer zu einem ästhetischen Meisterwerk macht. Rapture ist auch nicht nur eine einzelne Geschichte; Eine Bioshock-Serie könnte sehr gut Geschichten aus verschiedenen Zeitperioden der dunklen Vergangenheit der Unterwasserstadt darstellen. Vielleicht beginnen wir mit einer Episode aus den glorreichen Tagen, gefolgt vom Bürgerkrieg und dem Übergang in die düstere Realität, die wir aus den Spielen kennen, in der der schurkische Politiker Andrew Ryan, gespielt von Adrian Pasdar, auf die eine oder andere Weise ständig präsent ist.

Ich möchte eine düstere und rohe Serie sehen, die nie davor zurückschreckt, in ihren schlimmsten Momenten so ekelhaft unangenehm zu sein, während die leise Hoffnung der verschonten Einwohner der Stadt noch schwach leuchtet wie die Flamme einer fast ausgebrannten Kerze. Die Interpretation von Rapture ist entscheidend für den Erfolg der Serie, und es ist fast eine Voraussetzung, dass die ursprüngliche Vision von Irrational Games einigermaßen intakt bleibt. Hinzu kommen tonnenweise hochwertige praktische Effekte bei der Erstellung von Umgebungen, Kostümen, Masken und Requisiten. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass sich alles echt, kalt und generell gefährlich anfühlen muss und digitale Effekte sparsam eingesetzt werden sollten. Ich hoffe aufrichtig, dass eine Bioshock-Serie eines Tages Realität wird, vor allem jetzt, wo Videospiele in einem Live-Action-Format immer mehr zu großen Hits werden, aber das kann nicht halbherzig gemacht werden. Holen Sie sich Ken Levine als Produzent und Autor ins Boot und machen Sie es richtig.

André möchte:

Red Dead Redemption

Der Wilde Westen ist ein seltenes Genre an der TV-Front, von dem man einfach mehr will. Ich will zumindest mehr TV-Western. Ihr seht, Deadwood hat ein großes leeres Loch hinterlassen, das noch nicht richtig gefüllt wurde. Sicher, Deadwood hatte die Chance, mit dem feinen TV-Film Deadwood: The Movie zu enden, und es gibt auch das packende Rachedrama The English, aber ich suche nach etwas Robusterem. Ein schweiniger, rotziger Western, der HBO-Niveau haben könnte und eine dieser obligatorischen "Must see before you die"-Serien, über die jeder bei der Arbeit spricht. Es ist an der Zeit, das Red Dead Redemption-Franchise in eine TV-Serie zu verwandeln.

Red Dead Redemption braucht hier kaum eine Einführung. Immerhin ist es eines der beliebtesten Videospiele aller Zeiten, was durch die tragische Geschichte von Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 noch weiter verschönert wurde. Die westliche Welt von Rockstar ist bereits vollgepackt mit emotionaler Tiefe, farbenfrohen Charakteren, einem Reichtum an Details, legendären Geschichten und Szenen, die die Spieler zum Lachen und Weinen gebracht haben. Taylor Sheridan als Showrunner, Josh Holloway/Norman Reedus als John Marston, Josh Brolin als Arthur Morgan und ein Game of Thrones-Budget hätten dies zu einem TV-Phänomen gemacht, das man gesehen haben muss.

Man könnte argumentieren, dass eine Red Dead Redemption-Serie überflüssig wäre, da sie bereits so filmisch ist, dass es kontraproduktiv wäre, etwas zu adaptieren, das bereits unzähligen Western-Klassikern huldigt. Aber genau wie in der The Last of Us-Reihe gibt es auch hier Raum, um kleinere Geschichten zu erzählen und neue Perspektiven in eine gesetzlose Nation zu bringen, die langsam aber sicher zivilisiert wird - oft zu einem hohen Preis. Stell dir vor, du erlebst Momente wie die erste Fahrt nach Mexiko oder die Salonsequenz mit Lenny mit deinen Liebsten, die die Spiele noch nie zuvor angefasst haben und nun deine schönsten Spielerinnerungen teilen können. Wir brauchen also mehr knallharte Western in unseren TV-Boxen und ich denke, Red Dead wäre ein natürlicher Schritt in die richtige Richtung.

