Wuchang: Fallen Feathers wird auf dem Summer Game Fest erscheinen

Geoff Keighley hat immer eine Reihe von Spielen, Entwicklern oder Publishern angeteasert und sogar bestätigt, die in einer seiner Shows etwas anbieten werden. Während wir wieder einmal in das Fass von Summer Game Fest blicken, hat Keighley jetzt in den sozialen Medien bestätigt, dass das Soulslike-Action-RPG Wuchang: Fallen Feathers von Leenzee bei der Präsentation anwesend sein wird.

Uns wird gesagt, dass wir einen "neuen Look" des Titels erwarten können, der in vielerlei Hinsicht als eine Art letzter Vorgeschmack vor seiner vollständigen Veröffentlichung am 24. Juli dienen wird. Zweifellos könnten wir mit der Unmittelbarkeit der Veröffentlichung während des SGF eine ziemlich umfangreiche Gameplay-Präsentation sehen.

