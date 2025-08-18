Wuchang: Fallen Feathers wird mit Rezensionen bombardiert

HQ

Wuchang: Fallen Feathers hat seit seiner Veröffentlichung eine turbulente Reise hinter sich. Das Spiel, das als düsteres und atmosphärisches Souls-like vermarktet wurde, wurde bei der Veröffentlichung aufgrund seines generischen Gameplays und großer Leistungsprobleme heftig kritisiert. Sogar die Entwickler selbst gaben früh zu, dass die Veröffentlichung einer brandneuen IP im heutigen Branchenklima "ein Albtraum" sei.

Die Spieler schienen sich jedoch mit Wuchang anzufreunden, und nach einer Reihe von Patches verbesserte sich die Resonanz langsam, bis jetzt. Mit der Ankunft des Updates 1.5, das eine umfangreiche Zensur einführte, kam es zu einer neuen Kontroverse. Der Patch verändert Teile der Geschichte, macht bestimmte Bosse und NPCs unsterblich und senkt den Schwierigkeitsgrad drastisch, direkt im Gegensatz zu dem, was Souls-Fans normalerweise wollen.

Das Ergebnis? Bosse sterben nicht mehr, sondern brechen nach dem Kampf erschöpft zusammen. Andere Feinde, wie z.B. Ming-Soldaten, greifen überhaupt nicht mehr an. Darüber hinaus wurde das Ausweichsystem viel schneller und fehlerverzeihender gemacht, während die Heilung deutlich verbessert wurde.

Es überrascht nicht, dass Hardcore-Fans wütend sind. Das Spiel wird derzeit auf Steam mit Rezensionen bombardiert, und Tausende von Spielern weigern sich, es auch nur als Souls-like zu bezeichnen. Die Situation wird weiter verschärft, indem die Moderatoren im Subreddit des Spiels Diskussionen über die Zensur aktiv verbieten, was die Frustration noch weiter anheizt. Die Ursache scheint in der Kritik einiger chinesischer Spieler zu liegen, die der Meinung waren, dass das Spiel bestimmte historische Persönlichkeiten in einem negativen Licht darstellt.

Hast du das Spiel nach dem Update 1.5 ausprobiert und stimmst du der Gegenreaktion zu?