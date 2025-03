Wuchang: Fallen Feathers startet diesen Sommer

HQ

Soulslikes sind nach wie vor sehr beliebt und einer der interessantesten Titel am Horizont ist Leenzee Games und 505 Games ' hyped Wuchang: Fallen Feathers, der dieses Jahr auf den Markt kommen soll.

Jetzt hat der offizielle Bluesky-Account für das Spiel eingegrenzt, wann es veröffentlicht wird, was anscheinend im Sommer sein wird, was höchstwahrscheinlich von Juni bis August bedeutet. Wuchang: Fallen Feathers ist von der chinesischen Geschichte und Folklore inspiriert und spielt in den letzten Tagen der Ming Dynasty. Als Spieler übernehmen wir die Kontrolle über eine Kriegerin, die von einem mysteriösen Fluch befallen ist, der Federn aus ihrem Körper wachsen lässt.

Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S und ist praktischerweise mit Game Pass enthalten. Wir werden mit weiteren Informationen zurückkommen, sobald ein genaues Veröffentlichungsdatum bestätigt ist.