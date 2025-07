Wuchang: Fallen Feathers erscheint auf Steam und erhält Äußerst negative Bewertungen

HQ

Wuchang: Fallen Feathers wird derzeit von PC-Spielern auf Steam gesprengt. Das neue Soulslike von Leenzee Games beeindruckte viele Spieler in seinen Trailern mit auffälliger Grafik und Kämpfen, aber es scheint, dass viele PC-Spieler beides aufgrund ernsthafter Leistungsprobleme nicht erleben können.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat das Spiel eine äußerst negative Bewertung auf Steam. Nur 19 % von 2.692 Bewertungen sind positiv für das Spiel. Soweit wir das beurteilen können, wenn wir die aktuellen Rezensionen durchsehen, stammen nur sehr wenige von ihnen von Leuten, die viele Stunden im Spiel verbracht haben. Andererseits, wenn die Leistung das Hauptkritikpunkt ist, wird man wahrscheinlich nicht durch Dutzende von Stunden mit Stottern und Abstürzen kämpfen wollen.

"Ich fühle mich eigentlich irgendwie wie ein Idiot. In der aktuellen Spielelandschaft hätte ich es besser wissen müssen, als die Deluxe-Version eines Soulslike zu kaufen, von dem ich noch nicht einmal eine Demo ausprobiert hatte. Aber Wuchang sah so gut aus, dass ich mir SICHER war, dass es nicht scheitern konnte", schrieb der Nutzer Devil Harbinger. "Die Leistung von Wuchang ist miserabel. Wenn ich Wukong mit maximalen Einstellungen spielen kann, gibt es keinen Grund, warum dieses Spiel sowohl so aussehen als auch so SPIELEN sollte."

Viele Rezensenten nehmen das Spiel mit der Unreal Engine 5 auseinander, aber trotz all der Wut und Enttäuschung, die es im Moment gibt, gibt es einige, die ihre Zeit in Wuchang: Fallen Feathers genießen. "Wunderschöne Welt, stilvolle Kämpfe mit gruseligen Vogelbossen, was gibt es da nicht zu lieben?", schrieb der Nutzer AYUSHHH. "Sicher, die PCs einiger Leute haben Feuer gefangen, aber meiner hat überlebt."

Wuchang: Fallen Feathers ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.