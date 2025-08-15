HQ

Wuchang: Fallen Feathers hat seit der Einführung des Patches 1.5, der einige Story-Inhalte verändert hat, online negative Stimmungen erhalten. Einige Fans glauben, dass dieser Inhalt nicht geändert wurde, um die Geschichte so zu vervollständigen, wie es der Entwickler beabsichtigt hat, sondern um die chinesische Zensur zu besänftigen.

Dies geschieht, nachdem das Update 1.5 große Änderungen an der Story vorgenommen hat, insbesondere bei bestimmten Bossen und Feinden. Soldaten der Ming-Dynastie zum Beispiel greifen den Spieler jetzt nicht mehr an, und bestimmte Bosse werden nicht getötet, sondern geraten in einen Zustand dauerhafter Erschöpfung, sobald sie besiegt sind.

Während einige dieser Änderungen den Schwierigkeitsgrad verringern, stellte Insider Gaming fest, dass die meisten Fans über plötzliche Änderungen der Handlung verärgert waren, die in einigen Fällen keinen Sinn ergaben. Ein Nutzer wies darauf hin, dass diese Zensur nicht zum Wohle der chinesischen Regierung geschehe, sondern wahrscheinlich nationalistische Randgruppen besänftigen werde.

Mit Leistungsproblemen, die den Start plagen, und dieser Kontroverse, die kurz darauf kommt, wird es interessant sein zu sehen, wie Wuchang: Fallen Feathers seine Wahrnehmung in den Augen der Fans wiederherstellt.