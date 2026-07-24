Wuchang: Fallen Feathers hat im ersten Jahr fünf Millionen Spieler erreicht

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Als das Soulslike-ähnliche Spiel, das im alten China spielt, Wuchang: Fallen Feathers, 2025 erschien, blieb sein Start nicht ohne Kritik, obwohl der unersättliche Appetit der Spieler auf dieses Action-RPG-Subgenre es letzten Sommer zu einem der meistgespielten Titel auf Steam hielt, obwohl die Formel zu einer Zeit erschien, in der die Formel anzeichen von Ermüdung zu zeigen schien. Zwölf Monate später: Wie läuft der Titel von Leenzee Games?

Nun, die Wahrheit ist, es läuft wirklich gut, denn das Studio hat heute das Jubiläum des Spiels mit einer Dankesbotschaft an die fünf Millionen Spieler von Wuchang: Fallen Feathers im ersten Jahr gefeiert:

"In den letzten zwölf Monaten haben weltweit 5 Millionen Spieler Millionen von Momenten geteilt: hart erkämpfte Siege, unvergessliche Bossbegegnungen, Fan-Kreationen, Speedruns, Guides und Diskussionen, die dazu beigetragen haben, Wuchang: Fallen Feathers von einer mit Spannung erwarteten Veröffentlichung in eine beliebte Reihe zu verwandeln.

"Während das Spiel in sein zweites Jahr geht, dankt 505 Games jedem Spieler, der in Wuchangs Lage getreten, sich den Geheimnissen gestellt und Teil dieses außergewöhnlichen Abenteuers wurde, von Herzen dankt."

Hast du es mit Wuchang: Fallen Feathers versucht? Was hast du davon gehalten?