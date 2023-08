WrestleQuest verzögert sich um 2 Wochen

HQ

Conny durfte gestern endlich seine sehr positive Rezension zu WrestleQuest teilen, so dass sich viele von euch wahrscheinlich darauf gefreut haben, es heute selbst zu spielen. Nun, das passiert nicht.

Mega Cat Studios und Skybound Games haben eine letzte Min... zweite Verzögerung für WrestleQuest vom 8. auf den 22. August.

Der Grund dafür ist, dass sie plötzlich auf einen Fehler in einer der Versionen des Spiels aufmerksam wurden, der es ermöglichte, den Spielfortschritt zu verlieren, wenn man auf mehreren verschiedenen Geräten spielte, also beschlossen sie, alle Versionen zu verschieben, um das Problem zu beheben und sicherzustellen, dass die anderen Versionen keine ähnlichen Probleme haben. Ein verständlicher Anruf, aber auch seltsam und enttäuschend, wenn er so spät im Prozess passiert.