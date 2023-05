WrestleQuest aufgeschoben, um etwas Aufregendes zu tun

HQ

Im November schrieb ein sehr aufgeregter Jonas WrestleQuest-launches-in-mai-für-Konsolen-und-pc-1220033/">schrieb, dass WrestleQuest irgendwann in diesem Monat erscheinen würde, also haben Wrestling-Fans auf der ganzen Welt in den letzten Wochen den Atem angehalten und auf ein bestimmtes Datum gewartet. Die gute Nachricht ist, dass Sie sehr bald ein Datum bekommen werden, aber das Schlechte ist, dass es keinen Mai geben wird.

Mega Cat Studios hat angekündigt, dass WrestleQuest auf diesen Sommer verschoben wird, weil die Entwickler "eine neue Partnerschaft gesichert haben, über die wir uns sehr freuen" und dann auf "bestimmte Probleme" gestoßen sind, deren Behebung einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Es klingt jedoch nicht nach etwas Massivem, da geplant ist, das Veröffentlichungsdatum des Spiels noch in diesem Monat bekannt zu geben.