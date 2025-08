Wreckreation taucht wieder im THQ Nordic Showcase auf, aber noch kein Launch-Datum

HQ

Es fühlt sich fast surreal an, das zu sagen, aber Wreckreation ist gerade wieder am THQ Nordic Showcase aufgetaucht. Es gab so gut wie keine nennenswerten Informationen über das Spiel seit langem, aber das hat sie nicht davon abgehalten, in Form eines neuen Trailers auf der Messe zu erscheinen.

Allerdings gibt es einen Haken. Der Trailer bot zwar einen Vorgeschmack auf zusätzliches Gameplay, bestätigte aber keine zusätzlichen Informationen darüber, wann Wreckreation tatsächlich debütieren könnte. Wir wissen, dass es jetzt nur auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, aber was ein Datum angeht, gibt es nichts Bemerkenswertes, nicht einmal ein Zeitfenster für 2025. Uns wird einfach gesagt, dass wir das Spiel auf unsere Wunschliste setzen sollen.

Wenn ihr immer noch Hoffnung habt und euch auf Wreckreation freut, schaut euch den neuen Trailer für das Spiel unten an.