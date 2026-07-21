Wreckreation 2 wurde angekündigt und wird in Zusammenarbeit mit seiner Community entwickelt

Die Welt des Arcade-Rennsports wird sich bald erweitern, da eine Fortsetzung von Wreckreation enthüllt wurde. Dieses Projekt, einfach bekannt als Wreckreation 2, stammt vom Entwickler When Tides Turn, der im Grunde ein spiritueller Nachfolger von Three Fields Entertainment ist, dem Entwickler, der von Need for Speed-Veteranin Fiona Sperry für Wreckreation 1 gegründet wurde. Dieses neueste Studio hat erneut Sperry an der Spitze und umfasst auch eine Reihe von Burnout-Veteranen, von denen viele zuvor bei Criterion gearbeitet haben.

Was Wreckreation 2 betrifft, so wird diese Fortsetzung "in Zusammenarbeit mit der wachsenden Community, die alles mitgestaltet – von Fahrzeughandhabung und Fortschrittssystemen bis hin zu Events und Weltdesign."

Das Ziel von Wreckreation 2 wird es sein, "die aufregende Essenz von Arcade-Racern" zurückzubringen, indem es in einer dichten Stadt spielt, die "speziell für hochoktaniges Fahren gebaut wurde", und dabei "intensive Arcade-Action, sich entwickelnde Fahrzeuge, Spielerkreativität und die physischen, kontaktlastigen Fahrerlebnisse, die Arcade-Rennfans lieben."

Uns wird gesagt, wir sollen erwarten, dass Geschwindigkeit, Steuerung und Fortschritt "im Zentrum des Erlebnisses" stehen und dass Wreckreation 2 durch "aggressive Rivalen, spektakuläre Unfälle und intensive Momente von Fahrzeugkonflikten, die dazu beitragen, die denkwürdigen Geschichten zu schaffen, die Arcade-Rennsportfans gerne erzählen" ergänzt wird. Natürlich bleibt der Schwerpunkt des Originals auf nutzergenerierten Inhalten bestehen, da dies eine Fortsetzung ist. mit "robusten kreativen Werkzeugen", die angeboten werden.

Zum Ziel von Wreckreation 2 sagte Sperry: "In den letzten sechs Monaten haben wir direkt mit Spielern darüber gesprochen, was sie sich von einem modernen Arcade-Rennspiel wünschen, und Wreckreation 2 ist das Ergebnis dieser Gespräche. Von der Handhabung und dem Fortschritt bis hin zu Events und Weltgestaltung hat unsere Community bereits dazu beigetragen, wichtige Aspekte des Erlebnisses zu gestalten. Wir bauen dieses Spiel mit den Spielern, nicht nur für sie."

Ein Veröffentlichungstermin für Wreckreation 2 ist noch nicht geplant, aber wir wissen, dass das Spiel auf PC, PS5 und Xbox Series X/S debütieren wird. Schaut euch unten den Ankündigungstrailer zum Spiel an und lest hier auch unsere erste praktische Vorschau.