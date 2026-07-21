Wreckreation 2 Vorschau: When Tides Turn sucht ein "fokussierteres" Spiel und kein "größeres" Spiel

Wenn wir heutzutage über Arcade-Rennspiele sprechen, heben wir oft Forza Horizon, The Crew und sogar Test Drive hervor. Obwohl diese Serien alle Arcade-Rennelemente haben, sind sie im Vergleich zu traditionellen Arcade-Racern tatsächlich eher einem Simulationserlebnis ähnlich. Arcade-Rennen sind nur noch ein Bruchteil dessen, was es einmal war, aber es gibt Entwickler, die ein authentischeres Arcade-Erlebnis bieten wollen – nicht zuletzt Milestone mit Screamer Anfang dieses Jahres, sondern auch When Tides Turn mit Wreckreation.

Man kann auch sagen, dass When Tides Turn, bestehend aus verschiedenen ehemaligen Criterion-Entwicklern sowie Veteranen von Need for Speed und Burnout, zwar eine bewundernswerte Vision in Bezug auf Wreckreation hatte, das Endprodukt jedoch nicht ganz den Erwartungen der Fans entsprach. Das Team hinter dem Spiel ist sich dessen tatsächlich sehr bewusst und möchte in mehreren Bereichen für ihr nächstes Projekt, eine Fortsetzung namens Wreckreation 2, verbessern. Dieser Nachfolger wurde gerade angekündigt, aber wir hatten bereits das Privileg, einen frühen Vorgeschmack auf das Spiel zu bekommen und mehr über die Vision und die Iteration von When Tides Turn auf seiner eigenen Formel zu erfahren, nachdem wir an einer Pressekonferenz mit führenden Entwicklern, darunter CEO Fiona Sperry, teilgenommen haben.

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Zum einen versteht das Entwicklungsteam, dass Wreckreation 1 in einigen Bereichen nicht den Erwartungen gerecht wurde. Es war breit gefächert, hatte starke, von der Community geführte, nutzergenerierte Inhalte, eine gute Fahrzeugsammlung und einen klaren zentralen Fortschritt, aber gleichzeitig fehlte es an Fokus, betonte das kampforientierte Rennen mit einprägsamen Unfällen nicht ganz, und die Welt selbst ließ etwas zu wünschen übrig. Das sind alles Bereiche, die in Wreckreation 2 angesprochen werden, wobei Sperry zum Beispiel erklärt: "Wir brauchen kein größeres Spiel, sondern ein fokussiertes."

Zu diesem Zweck ist das Ziel in Wreckreation 2 von Anfang an, um Aggression, Druck, Risiko und Konsequenzen herum aufzubauen, wobei fünf klare Entwicklungssäulen festgelegt sind. Die erste ist, dass diese Fortsetzung eine Welt bieten muss, die für Rennen, Kämpfe und Unfälle gemacht ist. Hinzu kommt ein Fahrsystem, das sich physisch anfühlt, Rennen, die sich immer wie Kämpfe anfühlen, eine Liste von Autos, an die Spieler sich durch sinnvolle Upgrades binden und wachsen können, und schließlich die Bindung der von Spielern geführten kreativen Community. Am Ende des Tages geht es beim Arcade-Rennsport nicht nur darum, Autos zu sammeln und eine Checkliste von Aktivitäten abzuschließen, sondern auch darum, ein besserer Fahrer zu werden – weshalb diese "First Principles" für When Tides Turn so wichtig sind.

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Noch einen Schritt weiter: Die Welt von Wreckreation 2 ist darauf ausgelegt, bewusster und geschäftiger zu wirken. Es gibt immer noch offene Flächen und Bereiche, in denen man mit hoher Geschwindigkeit herumfahren kann, aber nun liegt auch viel klarer der Fokus auf Industrieviertel und dichte Stadtstraßen, die beide eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Rennen enger und anspruchsvoller zu gestalten. Dieses Gebiet ist als Heartbreak City bekannt und wird durch mehr Umgebungs- und Straßendetails lebendiger und dynamischer gestaltet, von denen man die meisten in Stücke schlagen kann, wenn man mit festem Gas auf dem Pedal durchrast.

Ja, wir haben also eine Welt, die sich interessanter anfühlt, um sie zu erkunden und herumzufahren, aber im Zentrum von Wreckreation 2 musste das Rennen selbst noch verbessert werden. Wir können mit richtiger Burnout-ähnlicher Action rechnen, bei der der Fahrstil als härter, wilder und weniger federnd und schwebend hervorsticht als zuvor. Es kann sich anfühlen, als würde man einen Freightliner fahren, besonders wenn man versucht, sich durch enge Kurven und enge Gassen zu winden, aber der Vorteil dabei ist, dass beim Kollisionieren oder Zusammenstoßen mit einem Gegner auch der Effekt und das Gefühl von Gewicht übertragen werden, was zu gnadenlosen und schweren Kämpfen führt. Der nähere Kamerawinkel, die abnehmbaren Teile, die flackernden Funken, die vom Lack sprühen, tragen all das Gefühl von echtem Burnout-inspiriertem Arcade-Rennen bei, und soweit ich gesehen habe, hat When Tides Turn die Aufgabe diesmal definitiv besser verstanden. Ganz zu schweigen von der wettbewerbsorientierteren und aggressiveren KI, die sich weigert, sich mobben zu lassen oder sich während der Rennen dem Spieler zu beugen, sondern stattdessen eine harte und harte Konkurrenz ist, die man zu verachten und sogar fürchten lernt. Aber wenn man einen dieser Fahrer von der Strecke zwingt und sieht, wie seine Autos in einer Zeitlupen- und zeitlosen Crashsequenz explosionsartig zerbrechen, ist die Belohnung wirklich präsent.

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Wie Tides Turn routinemäßig erklärt hat, ist das Ziel von Wreckreation 2, den Titel öffentlich neben den Spielern aufzubauen, was bedeutet, dass es viele Änderungen und Anpassungen am Horizont gibt. Tatsächlich wurden wir davor gewarnt, dass während dieses Vorschaufensters wahrscheinlich mehrere aktualisierte Vorschau-Builds angeboten werden, nur weil das Team so häufig Anpassungen vornimmt, um das richtige Gleichgewicht zu finden. Dieses Experimentieren macht mich in diesem frühen Stadium etwas weniger kritisch gegenüber bestimmten Elementen von Wreckreation 2. Zum Beispiel ist das Gummibanden in den Rennen momentan gnadenlos, so sehr, dass man mehrere fehlerfreie und saubere Runden weit vor der Konkurrenz fahren kann, nur um einen Fehler zu machen und ein Rennen mit fünf oder sechs Positionen zu verlieren... Es bringt keinen Vorteil, in diesem aktuellen Build auf dem ersten Platz zu sein. Außerdem schätze ich zwar die schwereren Autos und den eher arcadehaften Renneindruck, den sie vermitteln, aber sie sind mir oft etwas zu steif und schwer, wobei die Anspielung auf den "Freightliner" kaum übertrieben ist.

Wie Sperry erklärt, handelt es sich dabei eher um einen "Proof of Concept"- Build, und dieses Konzept ist interessant. Es ist ein echtes Arcade-Rennerlebnis mit einer Vielzahl von Rennoptionen (Face Offs werden zum ersten Mal in einem Wreckreation-Spiel eingeführt), einzigartigen und hoch anpassbaren Autos, einer offenen Welt mit Forza Horizon-ähnlichen Sammelobjekten zum Jagen und Zerschlagen sowie Wrecklords zum Überwinden. Ein Großteil der geplanten Inhalte für Wreckreation 2 war in diesem frühen Build nicht vorhanden, aber When Tides Turn versprach eine Fahrzeugliste mit über 30 Fahrzeugen (mit einem neuen Sports Compact-Modell und zurückkehrenden Favoriten wie dem Huntsville Nebraska), eine viel größere Welt mit weiteren Sehenswürdigkeiten, noch mehr Spielmodi und natürlich auch ein tiefgründiges Erstellungssystem für die Community. Also eine Fülle von Dingen und Aktivitäten zu erledigen, ohne jeden Zweifel.

Die tatsächlichen Veröffentlichungspläne für das Spiel sind derzeit ebenfalls unklar, aber wir wissen, dass Wreckreation 2 für den PC entwickelt wird und geplant ist, irgendwann für PS5 und Xbox Series X/S zu erscheinen. Wird es überhaupt eine Switch-2-Version des Spiels geben? Als Tides Turn einfach erklärte, dass sie so etwas gerne anbieten würden, aber ähnlich wie der Grund, warum Wreckreation 1 nie für eine Nintendo-Plattform erschienen ist, hängt das ganz davon ab, ob der Entwickler ein Devkit in die Hände bekommt.

Alles in allem ist das, was When Tides Turn bisher gezeigt hat, eine gute Grundlage, auf der man aufbauen kann, und wir müssen das Projekt genau beobachten, um zu sehen, ob die Entwickler die Produktion in eine sinnvolle Richtung lenken können.