Die Botschaft lautete wie folgt: "Hey, du magst Arcade-Rennen!" und so landeten Wreckreation bei mir für eine Rezension. Zum Glück war das richtig, denn das tue ich. Ich habe zum Beispiel immer Forza Horizon Motorsport vorgezogen. Es ist vielleicht eine ziemlich zahme Prämisse, auf der man stehen kann, aber der Punkt ist, dass ich diese Art von Rennen mehr genieße als den Realismus. Vieles davon liegt wahrscheinlich daran, dass es so zugänglich ist, anstatt es lernen und gut werden zu müssen, um jede Kurve zu meistern. Die einfache Variante mit purem Fahrspaß ist meist ansprechender, und oberflächlich betrachtet (obwohl die Oberfläche hier leider nicht so poliert ist) könnte man meinen, Wreckreation würde mir perfekt stehen. Klar, die ersten Stunden auf der Straße sind unterhaltsam genug. Es ist das Gefühl, dass die Welt vor der Haube liegt, nur darauf wartet, entdeckt und hoffentlich genossen zu werden, und Wreckreation bietet auch einige interessante Ideen.

Wreckreation umfasst in erster Linie das Konzept einer offenen Welt, in der man herumfahren kann. Oberflächlich betrachtet ist es beeindruckend, aber es fehlt zum Beispiel der unverwechselbare Charme der verschiedenen Länder der Forza Horizon -Serie. Es gibt jedoch eine große Abwechslung, von Stränden bis zu Feldern, von Wäldern bis zu Autobahnen. Visuell ist es ein zahmer Anblick, ein Spiel, das im Allgemeinen nicht sehr schön ist, was die Umgebungen ziemlich grau, verschwommen und eckig macht. Wenn Realismus gesucht wird, ist es wünschenswert, dass es technisch gut aussieht, aber das ist hier nicht der Fall, da es sich um eine Art Budget-Version dessen handelt, was wir zuvor genossen haben.

Natürlich hätte es nicht viel ausgemacht, wenn die grafischen Details etwas "rau" wären, wenn das Fahrgefühl und die angebotenen Rennen fantastisch wären, aber leider sind sie es auch nicht. Unabhängig davon, was das Genre in Sachen Fahrgefühl oft zu bieten hat, soll es in erster Linie Spaß machen. Hier gleitet das Auto meist wie auf Schienen, was sich vor allem dann bemerkbar macht, wenn der Boost genutzt wird, wenn das Fahrzeug in eine Kurve einfährt und sich dreht. Es ist, als würde das Auto durch sie hindurchgleiten und scharfe Kurven zu meistern und zu wissen, wann man auf die Bremse treten muss, ist nicht gerade etwas, das man beherrschen muss.

Wie der Titel schon sagt, gibt es in diesem Spiel viel Zerstörung, vor allem, wenn deine Gegner versuchen, dich zu rammen, oder du dem Gegenverkehr ausweichen musst. Wenn es einen Treffer gibt, sind die Treffer hart, mit manchmal unnötig langen Sequenzen, die zeigen, wie dein Autowrack herumfliegt. Zum Glück können Sie weiterfahren, egal wie ramponiert Ihr Fahrzeug geworden ist, und wenn Sie es in einen guten Zustand versetzen möchten, ist ein Besuch an der nächsten Tankstelle alles, was zählt.

Wettbewerbe können alles bieten, von klassischen Rennen gegen andere bis hin zu Rennen gegen die Zeit oder bei denen Sie Stunts machen müssen, um Punkte zu sammeln. Hier kommt das lustigste Konzept ins Spiel, das Mixworld genannt wird. Auf der ganzen Welt kannst du verschiedene Arten von Rampen, Brücken, Ringen und vielem mehr freischalten. Etwas mehr als 120 Objekte gibt es zu entdecken und diese kann man jederzeit pausieren und platzieren, um sozusagen die eigene Welt zu "mischen". Es gibt einige Einschränkungen in der Umgebung, wo diese Objekte platziert werden können, aber es macht ziemlich viel Spaß, in diesen Modus zu gehen, eine Straße mit Rampen zu füllen und dann den Wahnsinn aus erster Hand zu erleben. Mit ein wenig Kreativität kann man viel erreichen. Die Tatsache, dass du diese Objekte freischaltest, macht auch das Erkunden der Welt ein wenig mehr Spaß, denn es gibt Dinge zu finden, mit denen du ernsthaft deine eigene Spielwelt aufbauen kannst. Auf diese Weise kannst du dann mit den gebauten Hindernissen deine eigenen verrückten Rennen erstellen. Aber das ist noch nicht alles, denn es gibt auch ganze Gebäude und andere Objekte, die du in der Umgebung platzieren kannst.

Man kann Loopings und Rampen hoch und niedrig bauen, Brücken zwischen Felswänden platzieren und ja, der kreative Teil funktioniert sehr gut. Am Ende saß ich eine Weile in diesem Baumodus und platzierte eine Rampe, die mein Fahrzeug auf eine Brücke fliegen ließ. Ich merkte schnell, dass ich den Steg zu nah platziert hatte und musste wieder in den Modus gehen und das Ganze etwas verschieben. Es macht auch Spaß, Orte in der weiten Welt zu finden, an denen man innehalten und denken kann: "Oh, hier könnte ich wahrscheinlich etwas Gutes bauen." Es macht die Welt interessanter, wenn sie zu einem Ort wird, dem man seinen eigenen Stempel aufdrücken kann. Mir gefällt auch, dass in dieser Hinsicht alles so reibungslos abläuft.

Es gibt keine Ladezeiten und selbst wenn man in eine Art "Build-Modus" geht, ist alles, was man platziert hat, sofort da, sobald man den Zurück-Button drückt. Es funktioniert sehr gut und macht sehr viel Spaß. Ansonsten nutzt das Spiel dieses Konzept des "Mischens" und es ist einfach, in ein Menü zu gelangen, um die Farbe und die Details Ihres Fahrzeugs zu ändern, was sich einfach anfühlt, anstatt das Spiel komplett zu pausieren oder in ein kompliziertes Menü zu gehen, nur um das Aussehen zu ändern.

Es ist möglich zu argumentieren, dass es hauptsächlich nach dem Fahren und den angebotenen Wettbewerben beurteilt werden sollte, und das ist der Punkt, an dem Wreckreation nicht so gut abschneidet. Trotz der hohen Geschwindigkeit und trotz der Tatsache, dass ich durch Schilder springen und fliegen und Straße um Straße auf der riesigen Karte entdecken kann, sind weder das Fahren noch die Wettbewerbe etwas, das mich so amüsiert, wie ich es mir erhofft hatte. Ich bin definitiv der Typ Spieler, der Stunden damit verbringen kann, einfach nur zu erkunden und nach neuen Automodellen zu suchen, die auf der ganzen Welt zu finden sind, aber gleichzeitig möchte ich in der Lage sein, gut gestaltete Rennen zu spielen, um diese Erkundung aufzulockern. Der Fortschritt fühlt sich ziemlich langweilig an und es fehlt insgesamt etwas. Es gibt keine tiefgründige Geschichte oder das "Festival"-Element, das andere Serien so beliebt verwenden. Ein wenig Kontext und etwas, wonach man mehr streben sollte als die langweiligen Statistiken von "Du hast so viele Rennen gewonnen", hätten das Ganze noch ein paar Stufen nach oben gebracht.

Wer sich schon lange nach dem "nächsten Burnout" gesehnt hat, hat hier zumindest etwas, das dem ziemlich nahe kommt. Die Zerstörung wird auf die gleiche Weise übertrieben und wenn man dafür eine Schwachstelle hat, gibt es etwas Unterhaltung zu gewinnen. Allerdings ist es ein bisschen schade, dass man beim Rennen mit dem eigenen Auto in Sequenzen gezwungen wird, wenn dies eigentlich völlig nahtlos hätte passieren sollen, um nicht an Tempo zu verlieren. Mit dem unterhaltsamen Mixworld Konzept kannst du eigene Rennen erstellen, die auch als solche auf der Karte gespeichert werden. Es ist auch möglich, Online-Sitzungen mit bis zu acht Spielern zu haben, die ich vor der Überprüfung nicht ausprobieren konnte.

Alles in allem ist Wreckreation ein Arcade-Rennspiel, das den "Erstellungs"-Teil gut ausnutzt, aber weniger gut abschneidet, wenn es darum geht, tatsächlich zu konkurrieren und zu fahren. Nachdem ich auf der großen Karte herumgecruist bin und das meiste davon entdeckt habe, indem ich mit den mir zur Verfügung stehenden Objekten gespielt habe, habe ich mein Auto endgültig geparkt und bereue es nicht, dies getan zu haben.