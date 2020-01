Wreckfest und Zombieland können dieses Wochenende kostenlos auf Xbox One gespielt werden

Falls ihr nicht wisst, was ihr am Wochenende zocken sollt, haben wir vielleicht etwas für euch. Microsoft hat für Leute wie euch eine sehr brieftaschenfreundliche Aktion namens Free Play Days entwickelt, mit dem ihr gleich zwei Spiele auf eurer Xbox One herunterladen und spielen könnt. Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können benötigt ihr eine aktive Mitgliedschaft von Xbox Live Gold oder alternativ Xbox Game Pass Ultimate, die euch monatlich etwas kostet.

Das erste Spiel, das ihr im Zuge des Abos am Wochenende spielen könnt, ist das Abriss-Rennspiel Wreckfest, das seit letztem Jahr auch auf der Konsole umherrast. Das Gegenstück ist Zombieland: Double Tap - Road Trip, ein Twinstick-Shooter, der von bis zu vier Personen gleichzeitig im Koop-Modus gespielt werden kann. Wie zu erwarten sind beide Spiele in dieser Zeit auch mit Rabattaktionen gesegnet, falls ihr nach dem Ausprobieren zuschlagen wollt. Eure Spieldaten behaltet ihr in diesem Fall natürlich.