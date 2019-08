Wreckfest schrottet jetzt auch PS4 und Xbox One, PC-Version aktualisiert

Wreckfest ist seit letzter Woche auf Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Das Rennspiel, in dem man Gegner so lange rammt, bis sie nicht mehr fahren können, ist bereits seit letztem Jahr auf dem PC erhältlich und um die Veröffentlichung der Konsolenversionen zu feiern, dürfen sich alle Besitzer über ein kostenloses Content-Update freuen. Darin enthalten sind vier neue Strecken, eine zerstörerische Derby-Arena, fünf frische Fahrzeuge aus der Werkstatt, weitere Karriere-Events und solche Sachen. Für Wreckfest gibt es mittlerweile auch einen Season Pass, mit dem Spieler 20 zusätzliche Autos und optische Anpassungen (Accessoires fürs Autodach, Karosserie und Felgen) erhalten.

You watching Werben