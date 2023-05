Wreckfest meets Warhammer 40.000? Speed Freeks wird bei Warhammer Skulls angekündigt

Das diesjährige Warhammer Skulls-Event war geradezu vollgepackt mit Neuankündigungen, aber eine der ungewöhnlichsten im Bunde ist ohne Zweifel der nächste Titel, der von Caged Element kommt.

Bekannt als Warhammer 40,000: Speed Freeks, ist dies ein Free-to-Play-Multiplayer-Renn-Shooter, bei dem die Spieler aus einer Vielzahl verschiedener Fahrzeugklassen wählen und dann auf einer Sammlung von Karten zum Sieg fahren müssen.

Die Pressemitteilung, in der das Spiel angekündigt wird, fügt hinzu, dass sich Speed Freeks jetzt in der offenen Alpha auf dem PC befindet und dass die Spieler ab sofort in das Spiel einsteigen und es testen können. Diese Alpha bietet 16-Spieler-Matches, sieben einzigartige Fahrzeuge und einen Spielmodus namens Chase Mode, in dem die Spieler Punkte in einem Level erobern und verteidigen müssen (obwohl ein zweiter Modus namens Convoy vielversprechend ist, der in Zukunft verfügbar sein wird), und das alles in einem Spiel, das in Unreal Engine 5 erstellt wurde.

Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie nach einem Spiel wie Wreckfest oder Cel Damage gesucht haben, aber etwas Warhammer-Flair haben möchten, unbedingt Speed Freeks ausprobieren sollten, während die Alpha läuft.

Es wird nicht erwähnt, wann Speed Freeks tatsächlich veröffentlicht wird, aber Sie können sich den Ankündigungstrailer unten ansehen.