Wreckfest kracht im August auf Playstation 4 und Xbox One

THQ Nordic und Bugbear Entertainment haben gestern angekündigt, dass wir kommenden Monat mit Wreckfest auf Playstation 4 oder Xbox One Autos zerschrotten dürfen. Das Rennspiel, das bereits auf dem PC verfügbar ist, erscheint am 27. August auf den Konsolen. Die beiden neuen Fassungen werden frische Inhalte bereitstellen, wie brandneue Kurse, Derby-Strecken, Fahrzeuge und mehr Optionen in der Karriere. Diese Inhalte kommen zum PS4- und Xbox-One-Release auch auf den PC.