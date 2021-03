Wreckfest düst im Juni mit dynamischem Dreck auf der Motorhaube über PS5

Entwickler Bugbear Entertainment wird am 1. Juni die Playstation-5-Version von Wreckfest bereitstellen. Laut dem Publisher THQ Nordic können PS5-Benutzer auf dem Gerät...

Die Anzahl der Spiele, die auf den neueren Konsolen weniger stotternd in höheren Auflösungsbereichen unterwegs sind, nimmt ständig zu. Aus Finnland erhalten wir die...

Falls ihr nicht wisst, was ihr am Wochenende zocken sollt, haben wir vielleicht etwas für euch. Microsoft hat für Leute wie euch eine sehr brieftaschenfreundliche Aktion...

Wreckfest schrottet jetzt auch PS4 und Xbox One, PC-Version aktualisiert

am 29. August 2019 um 16:20 NEWS. Von Stefan Briesenick

Wreckfest ist seit letzter Woche auf Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Das Rennspiel, in dem man Gegner so lange rammt, bis sie nicht mehr fahren können, ist bereits...