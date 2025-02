Wreckfest 2 startet am 24. März im Early Access - aber die Konsolenversion muss noch warten.

HQ

Es ist nun fast sieben Jahre her, dass sich das charmante Wreckfest seinen Weg in unsere Herzen gebahnt hat. Die eindeutig finnisch inspirierte Folkracing-Party, bei der wir nach Herzenslust Metall hämmern und im schlammigen Schlamm herumrodeln mussten. Und bald ist es wieder soweit. Denn am 20. März meldet sich Bugbear mit dem Nachfolger Wreckfest 2 zurück, der im Early Access auf dem PC an den Start gehen wird. Wie bisher wird sich das Spiel auf extravagante Zerstörung konzentrieren, wenn auch in einer stark aufgewerteten Form.

Der Detailgrad wird aufgedreht und damit auch die Intensität. Bugbear verspricht außerdem eine Reihe unkonventioneller Fahrzeuge und neuer Herausforderungen sowie einen komplett überarbeiteten Karrieremodus. Sogar Unterstützung für Mods wird implementiert, um Wreckfest 2 zum ultimativen Autospielplatz zu machen. Naja, so beschreiben es zumindest Bugbear selbst.

Die Konsolenversion des Spiels muss jedoch warten, obwohl angekündigt wurde, dass Wreckfest 2 schließlich sowohl auf PlayStation 5 als auch auf Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Freuen Sie sich auf Wreckfest 2 ?