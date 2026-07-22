Wreck-it Ralph stößt im nächsten Update zu Disney Dreamlight Valley

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Frisch nach der Einführung von Winne-the-Pooh und den Bewohnern des Hundert-Acre-Waldes nach Disney Dreamlight Valley im Honeyglow Woods-Update für das Spiel Anfang Juli, bereitet Gameloft bereits darauf vor, ein weiteres Disney-Symbol in das Life-Sim-Projekt einzuführen.

Das könnte nicht anders sein, denn nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf den animierten Hit Wreck-It Ralph, da der Videospiel-Protagonist Ralph bereits nächste Woche im Rahmen des neuesten Updates im Dreamlight Valley erscheinen wird.

Das Update heißt Pixel Perfect und wird am 29. Juli debütieren. Wir haben noch keine weiteren Informationen darüber, was es bieten wird, oder ob es überhaupt als kostenpflichtiges Adventure Pack oder als kostenloses Update erscheinen wird. Viele dieser Fragen werden wir jedoch sehr bald beantworten.

Vorerst kannst du unten die Pixel Perfect-Keyart sehen, um zu sehen, wie Ralph und einige andere interessante Anspielungen auf den Animationsfilm Disney Dreamlight Valley eingeführt werden.