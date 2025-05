WRC-Videospiellizenz kehrt an Nacon zurück, neues Spiel im Jahr 2027

EA tritt bei seiner WRC-Serie auf die Bremse. Codemasters, der Entwickler des Spiels, hat Berichten zufolge die Lizenz verloren – und die Fans der offiziellen Rallye-Serie in der Schwebe gelassen.

EA Sports WRC wurde mit dem neuesten DLC-Paket von Codemasters erweitert, was bedeutet, dass wir uns nun auf das konzentrieren, was der Entwickler für diesen Winter geplant hat.

Plus fünf neue Autos zum Fahren.

Unsere Hoffnungen für EA Sports WRC 24

am 29. April 2024 um 16 Uhr ARTIKEL. Von Petter Hegevall

F1 24 erscheint im Mai und danach ist es höchstwahrscheinlich an der Zeit, dass Codemasters WRC 24 präsentiert. Was können wir erwarten und was denken wir darüber?