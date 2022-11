WRC Generationen

HQ

Seit sieben Jahren produziert und veröffentlicht der französische Spieleentwickler Kylotonn Games sieben Rallye-Spiele auf Basis der offiziellen WRC-Lizenz und mit dieser Edition endet die Reise für KT Racing. Sie verlieren nun am 1. Januar 2023 die Lizenz, die dann von Codemasters übernommen wird, und somit wird WRC Generations der letzte Rallye-Titel sein, den Kylotonn Games veranstaltet. Ein Schwanengesang. Ein endgültiger Abschied.

Die Lenkunterstützung und der FFB sind etwas besser als in WRC 10, aber immer noch minderwertig.

Vor diesem Hintergrund hätte ich mir gewünscht, dass die meisten der ärgerlichen Mängel, unter denen die letztjährige Version der WRC 10 litt, behoben wurden, aber gleichzeitig ist die Anzahl der größeren Maßnahmen, die in zehn Monaten umgesetzt werden können, natürlich extrem begrenzt. Allerdings hatte ich ein besseres Spiel als WRC 10 erwartet und nicht wieder das gleiche Produkt. Das ist genau das, was Generations ist. Dies ist fast genau das gleiche Spiel wie WRC 10 und sollte daher in einer fairen Welt nicht einmal als Fortsetzung bezeichnet werden. Nicht einmal annähernd. Generations ist bestenfalls ein minimales DLC-Paket, das kostenlos an jeden verteilt werden könnte, der WRC 10 gekauft hat, und darin liegt natürlich ein erhebliches Problem.

Die Strecken sind hervorragend, aber sie sind die gleichen wie in WRC 8, WRC 9 und WRC 10.

Lassen Sie mich mit der Autophysik beginnen, die meiner Meinung nach seit der WRC 8 immer schlechter geworden ist, und obwohl es sich anfühlt, als hätte KT versucht, hier mit einer besseren "Simulation" der Reibung mehr Gefühl in den Reifen zu finden, ist es gleichzeitig rutschiger und wackeliger als je zuvor, was dazu führt, dass ich, als erfahrener Rallye-Gamer, der im Laufe der Jahre 1000 Stunden in etwa 20 Rallye-Spielen verbracht hat, auf der Straße herumschwankt, fast als wäre ich betrunken. Die Force-Feedback-Unterstützung für Fanatec CSL DD und Fanatec DD2 ist seit WRC 10 etwas besser und diesmal kann ich fühlen, wo der Schwerpunkt des Autos ist und nicht, aber dies ist kein Simulator und es beabsichtigt nicht, zu simulieren, wie sich ein echtes Rallyeauto anfühlt, was auch immer die Entwickler sagen. Der fast vier Jahre alte Dirt Rally 2.0 ist deutlich besser darin, Geschwindigkeit, Reibung und Schwerkraft zu simulieren.

Die Schadensmodellierung beim Absturz ist fast absurd schlecht. Die Abstürze und die Art und Weise, wie sich die Autos verformen, erinnern an ein altes PS3-Spiel.

In Bezug auf die Menge an Inhalten hat KT Games alle Inhalte von WRC 8, 9 und 10 genommen und in dem gebündelt, was vielleicht am besten als "Best of KT Games' WRC" beschrieben werden sollte. Der Karrieremodus und der Multiplayer-Teil aus WRC 10 sind hier enthalten, genau wie alle Etappen und alle Oldtimer aus allen drei Spielen. Ein gewerteter Spielmodus wurde hinzugefügt, in dem KT Games wöchentliche Herausforderungen online stellt, an denen jeder teilnehmen und dann bewertet und eingestuft werden kann, genau wie in Dirt Rally 2.0, und diese können Generationen länger frisch fühlen lassen, als es beim vorherigen Spiel der Fall war.

Ich habe natürlich ziemlich viel von den vier Vorgängern gespielt, was dazu führte, dass ich zunächst den Tutorial-Teil und die Fahrschule übersprungen habe, mich aber in den Karrieremodus gestürzt habe, der die gleiche Erfahrung wie in WRC 10 bietet. Und es ist einfach kein guter Spielmodus. Leider. Die Bugs aus WRC 10 sind hier enthalten und die Probleme häufen sich schnell. Genau wie im letzten Jahr zerquetsche ich meinen Gegner auf bestimmten Strecken mit bizarren Zahlen wie 122 Sekunden Vorsprung, während ich auf der nächsten Strecke 48 Sekunden hinter den computergesteuerten Gegnern landen kann, selbst wenn ich sauber mit gutem Tempo und ohne größere Fehler fahre. Es fühlt sich gelinde gesagt willkürlich und ehrlich gesagt so unrealistisch wie fehlerhaft an, und dies zusammen mit der Tatsache, dass die Atmosphäre und das Rallye-Gefühl anonym und bestenfalls starr sind, bedeutet, dass ich den "Karrieremodus" schnell satt habe.

Die Spiel-Engine von KT hat das gleiche seltsame "Weißlicht"-Problem wie in den letzten drei WRC-Spielen.

Leider ist das Klangprofil wieder einmal schlechter. Der Sound in diesem Spiel ist geradezu schrecklich und nachdem ich in den vergangenen Jahren viel Geduld hatte, KT Games Zeit zu geben, solche Dinge zu renovieren, habe ich jetzt natürlich keine Geduld mehr. Der Sound der überwiegenden Mehrheit der Autos in diesem Jahr klingt auch wie ein Stickmixer und die Tatsache, dass sie jetzt die Lautstärke des Kieses, der auf das Fahrwerk trifft, erhöht haben, lässt es noch schlechter klingen als WRC 10, das selbst einen miesen Klang hatte. Diese rohe, mechanische, metallische, laute Schreilautstärke der echten Rallye-Crew fehlt völlig und die Tatsache, dass das Studio beschlossen hat, dies in drei Jahren nicht zu verbessern, ist einfach nur traurig.

Die Oldtimer sind der beste Teil der Fahrzeugpalette, aber es fehlt ein Spielmodus, in dem Sie alles andere als gelegentliche "Quick Race" -Strecken mit ihnen machen können.

Ein weiterer Teil, der hier nicht verbessert wird und den ich auch geradezu peinlich schlecht finde, ist die Darstellung und die Menüs, die für PCs oft seltsam schwierig zu bedienen sind und keine vollständige Mausunterstützung haben, was bedeutet, dass man sitzen und mit der Tastatur navigieren muss, um die Maus bedienen zu können. Es ist so offensichtlich, dass dies ein Konsolenspiel ist, durch und durch, und dass dies auf PC konvertiert wurde, und die Tatsache, dass die Entwickler die schreckliche Mausunterstützung, die die Serie in den letzten drei Jahren plagt, nicht behoben haben, lässt mich laut seufzen. Die PlayStation 5-Version sieht sowohl besser aus als das PC-Spiel (obwohl beide Versionen hässlich sind) und hat Menüs, die besser funktionieren und nicht durcheinander bringen, aber technisch wäre es geradezu gelogen, dies anders als "letzte Generation" zu nennen.

Es gibt viele Bugs.

Die Grafik für PS5 erinnert an ein frühes PS4-Spiel mit wenig Kollisionsprogrammierung und niedrig aufgelösten Texturen, und für PC ist dies so schlecht optimiert, dass es kaum möglich ist, auf einem Drei-Bildschirm-Setup über ein Omen 45L mit einem AMD Ryzen 9, 64GB Arbeitsspeicher und einem AMD 6950XT Red Devil zu spielen. Obwohl ich problemlos Assetto Corsa Competizione, Automobilista 2 oder Dirt Rally 2.0 auf "Ultra" auf drei Bildschirmen mit mindestens 70 Bildern pro Sekunde in der Bildschirmaktualisierung ausführen kann, bin ich gezwungen, WRC-Generationen auf "mittel" zu setzen und jede Menge Nachbearbeitungseffekte auszuschalten, und trotzdem bekomme ich höchstens 24-30 Bilder pro Sekunde, was lausig ist. Es gibt keine wirkliche "Triple-Screen"-Unterstützung, es gibt keine VR und die Grafik selbst ist, wie gesagt, alles andere als beeindruckend. Die Automodelle sind denen in Dirt Rally 2.0 unterlegen und der Schaden, der ihnen beim Absturz zugefügt wird, sieht aus, als wären sie aus der PlayStation 3-Generation stammen.

Dies ist also ein Bild aus einem PlayStation 5-Spiel, das am 3. November 2022 veröffentlicht wurde. Kein Bild aus einem PS3-Spiel vom 3. November 2006. Ob Sie es glauben oder nicht.

Das einzige, was ich an WRC-Generationen wirklich mag, sind die Etappen. Die Strecken hier sind unglaublich. KT hat im Laufe der Jahre jede Menge wunderbarer Strecken erstellt und bietet jetzt über 100 in diesem neuesten Spiel an. Es sind qualitativ hochwertige, herausfordernde, unterhaltsame, einzigartige Rallye-Strecken mit hervorragender Abwechslung, mehr als jedes andere Rallye-Spiel, das jemals vorgestellt wurde. Natürlich wäre das wichtiger gewesen, wenn das Fahrgefühl und die Grafik besser gewesen wären, und wenn der Sound alles andere als schlecht gewesen wäre, aber es ist, wie es ist, und WRC Generations ist eine Mischung aus drei Rallye-Spielen mit Schwächen, vor denen ich nicht mehr die Augen verschließen kann. Am 1. Januar 2023 übernimmt das Dirt Rally 2.0 Team von Codemasters die WRC-Lizenz, auf die ich mich schon seit Jahren freue. Ich glaube und vermute, dass selbst ihr erstes Spiel deutlich besser sein wird, was letztendlich eine sehr mittelmäßige Rennerfahrung ist.