WRC 10 ruckelt im März über Nintendo Switch

Am 17. März düst das Rennspiel WRC 10 auf der Nintendo Switch über die Piste. Nacon und KT Racing bestätigen in einer Pressemitteilung, dass sämtliche Inhalte aus den PC- und Konsolenumsetzungen in dieser Version enthalten sind. Neben dem vollständigen Karrieremodus gibt es die Möglichkeit, die Rallye-Autos zu lackieren und ein eigenes Team zu managen. Gameplay aus dieser Version haben wir leider noch nicht zu Gesicht bekommen, doch der Publisher lässt immerhin die Boxart-Grafik da. Wenn ihr mehr über die Qualitäten des Rennspiels lesen wollt, schaut ihr euch am besten in unserer Kritik um.

