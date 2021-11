WRC 10 bekommt ein neues Auto und fünf ikonische Rallye-Events

HQ

KT Racing hat diese Woche ein weiteres Update für WRC 10 veröffentlicht. Dem Club-Modus wurde ein "realistischer" Modus hinzugefügt, der etwas schwieriger ist. Ihr könnt die Etappen nicht mehr beliebig oft wiederholen, sondern habt nur eine einzige Chance, um euch zu beweisen. Zudem wird der Schaden an eurem Auto nicht mehr von magischer Hand repariert, wenn ihr die Kurse wechselt. Die engen Kurven der Rallyes solltet ihr in dieser Herausforderung deshalb in Zukunft etwas sanfter nehmen. Darüber hinaus wurde die Akropolis-Rallye ins Spiel aufgenommen, sie steht euch im Karrieremodus und im Schnellen Spiel zur Verfügung.

Diese fünf Rallye-Herausforderungen können Spieler ab sofort angehen:



Rally Argentina (1994) mit Didier Auriol und Bernard Occelli im Toyota Celica Turbo 4WD

Safari Rally in Kenya (2000) mit Richard Burns und Robert Reid im Subaru Impreza S5 WRC '99

Rally Deutschland (2002) mit Sébastien Loeb und Daniel Elena im Citroën Xsara WRC

Rally Argentina (2004) mit Carlos Sainz und Marc Martí im Citroen Xsara WRC

Rally Mexico (2016) mit Jari-Matti Latvala und Miikka Anttila im VW Polo R WRC