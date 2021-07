WRC 10: 22 historische Rennen im Anniversary-Modus nachspielen

2023 wird die WRC 50 Jahre alt und das ist einer der Gründe, warum das neueste Spiel der Reihe, das zum vorerst letzten Mal im Hause KT Racing entsteht, in diesem Jahr besonders viel Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit legt. Einige der besten Rennen aus der gesamten WRC-Historie werden in WRC 10 penibel nachgebaut, sodass ihr in die Haut eines Weltklasse-Rennpiloten schlüpfen könnt, um am eigenen Leib zu erfahren, unter welchen Bedingungen die Profis damals Glanzleistungen abgeliefert haben.

Man trifft in diesen historischen Veranstaltungen nicht nur auf die Fahrer und Autos von damals, auch das Wetter werde sich laut Pressemitteilung genau so verhalten, wie es damals dokumentiert wurde. Insgesamt 22 Veranstaltungen sind für den sogenannten "Anniversary"-Modus geplant, eine weitere Episode (Colin McRae im Subaru Impreza WRC in der Rally Sanremo von 1997) können sich Vorbesteller als zusätzlichen Kaufanreiz sichern.