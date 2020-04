Wrath of the Necromancer erweitert Iratus: Lord of the Dead im September

Heute verlässt Unfrozens düsteres Roguelike-RPG Iratus: Lord of the Dead die frühe Entwicklungsphase Steam Early Access. Der Titel gilt ab 19:00 Uhr als veröffentlicht, was mit einem entsprechenden Update einhergeht. Spieler dürfen zwei weitere Level erwarten, durch die sie ihre mit schwarzer Magie heraufbeschworene Herde Untoter führen dürfen, ehe sie hoffentlich das Ende des Kerkers erreichen, der den mächtigen Nekromanten Iratus gefangenhält. Das Ende eurer Reise muss der Spielabschluss aber nicht sein, da Daedalic Entertainment bereits eine erste Erweiterung ankündigte.

Unter dem Titel Iratus: Wrath of the Necromancer wird im September eine "Erweiterung" für das Spiel veröffentlicht, leider sind das aktuell alle Informationen dazu. Weder aus der Produktseite auf Steam noch aus der Pressemitteilung gehen weitere Details hervor, aber bis zum Sommerende sind ja auch noch ein paar Tage. Das Hauptspiel könnt ihr jedenfalls für 25 Euro kaufen und dafür eine Roguelike-Erfahrung im Stile von Darkest Dungeon erwarten.