Es war eine lange Reise für Wrath: Aeon of Ruin, das neueste in einem scheinbar nicht enden wollenden Strom von Ego-Shootern mit Retro-Duft. Eine düstere, blutige Geschichte, die dich in ein fernes Land des Bösen und der gotischen Architektur einlädt. Kurz gesagt, wenn du einige der bekannteren Titel des Genres wie Dusk, Hrot oder Culttic gesehen oder gespielt hast, wird dir vieles von Aeon bekannt vorkommen.

Brutal und herausfordernd mit einer ganzen Kavalkade herrlich unheiliger Kreaturen, die bereit sind, die raue Seite deiner Schrotflinte zu probieren. Denn seien wir ehrlich, es gibt keinen besseren Maßstab als das Gefühl der vielleicht klassischsten aller Waffen. Die Waffe, die im Alleingang über den Erfolg oder Misserfolg eines so großen Teils des Spielerlebnisses entscheiden kann. Etwas, von dem ich auch gerne berichten kann, dass Wrath das sehr gut gelingt.

Denn unter den fast unzähligen Boomer-Shootern, die ich in den letzten Jahren testen durfte, haben es nur wenige geschafft, das klassische Quake-Feeling so einzufangen wie Wrath. Alle Waffen, nicht zuletzt die bereits erwähnte Schrotflinte, fühlen sich enorm befriedigend an, da sie deinen Gegner in kürzester Zeit in eine Quelle aus Körperflüssigkeiten und Gliedmaßen pulverisieren können.

Es ist klar, dass Entwickler KillPixel viel Zeit in das Arsenal gesteckt hat, das deinem Charakter, dem Fremdling, zur Verfügung steht, während er mit der hedonistischen Bevölkerung des dunklen, sterbenden Landes kurzen Prozess macht. Das ist auch die größte Stärke von Wrath: Aeon of Ruin. Es ist kreativ und nostalgisch, ohne verzweifelt oder gekünstelt zu wirken, und es ist eine Freude, mit dem verrückten Arsenal tödlicher Werkzeuge umzugehen.

Alles, von einem Maschinengewehr, das Zähne ausspuckt, bis hin zu einer großen Keule, die feindliche Seelen absorbiert. Hier gibt es viel zu entdecken und jede Waffe, egal ob sie für den Nah- oder Fernkampf gedacht ist, hat sekundäre Effekte, mit denen du spielen kannst. Und das ist auch gut so, denn wie oben erwähnt, kann Zorn in seinem Schwierigkeitsgrad ziemlich bestrafend sein, da Feinde dich aus allen Richtungen angreifen.

Es ist in vielerlei Hinsicht die Fortsetzung des Quake, das wir nie bekommen haben. Mit noch größeren und komplexeren Umgebungen, die es schaffen, die Erkundung mit dem schönen Gefühl der Dynamik in Einklang zu bringen, für das der unsterbliche Klassiker von ID Software bekannt war. Denn das Vermächtnis von Quake ist etwas, das eindeutig jeden Teil von Wrath durchdringt, und es ist ein Spiel, das sich niemals für das entschuldigt, was es ist. Brutal.

Denn wenn es eine Sache gibt, die Wrath: Aeon of Ruin nicht tut, dann ist es, die Hand zu halten, im Guten wie im Schlechten. Herausforderungen sind nie etwas Schlechtes, aber die weitläufigen Levels in Kombination mit der überwältigenden Dunkelheit und den sich manchmal wiederholenden Texturen können eine Menge Frustration verursachen, und es ist leicht, sich zu verirren, wenn man nicht aufmerksam ist.

Ebenso hätte Wrath von etwas mehr Abwechslung unter den Gegnern profitiert, vor allem, wenn man bedenkt, wie viele von ihnen man manchmal konfrontieren muss. Und es fällt auf, dass das Spiel viel Zeit im Early Access verbracht hat, nicht zuletzt in den früheren Levels, die meiner Meinung nach nicht auf dem gleichen Niveau sind wie das, was später geboten wird.

Aber trotz der kleinen Mängel ist Wrath: Aeon of Ruin immer noch ein unglaublich solider Start für KillPixel, und nach ein paar Patches wird es sicherlich noch mehr gedeihen. Denn wenn du außergewöhnliche Menge an Gewalt, unheilvoller Dunkelheit und das gnadenlose Gameplay der alten Schule schätzt, das Quake repräsentiert, dann wird dir Wrath: Aeon of Ruin wie angegossen passen.