WoW-Erweiterung Shadowlands wird heute Nacht veröffentlicht

Eigentlich sollte Shadowlands bereits im September erscheinen, doch Blizzard verschob den Start auf den 23. November. Das bedeutet, dass es heute soweit ist! Heute ab 00:00 (also am 24. November) könnt ihr eure Reise in die Schattenlande beginnen.

World of Warcraft: Shadowlands lässt Spieler auf die neue Maximalstufe 60 ansteigen und führt uns in fünf neue Zonen: Bastion, Ardenwald, Maldraxxus, Revendreth und Der Schlund. Dazu kommt die Einführung eines neuen Features: Pakte. Jeder der vier zur Verfügung stehenden Pakte verfolgt seine ganz eigenen Plänen für die Schattenlande, wie die Venthyr, die Anima von bösen Seelen sammeln.

Am Ende der Woche werden wir euch unsere ersten Eindrücke zur Erweiterung mitteilen. Werdet ihr gleich heute Nacht loslegen?