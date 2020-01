WOW: Visionen von N'Zoth zeigt Reaktion der Horde auf fehlenden Kriegshäuptling

Am 14. Januar erscheint das nächste große Update von World of Warcraft: Battle for Azeroth, das unter dem Titel Visionen von N'Zoth läuft. Obwohl es nicht der zentrale Punkt der Geschichte ist, müssen sich die Horde-Spieler mit den Folgen von Sylvanas' Verrat auseinandersetzen, weswegen die Fraktion derzeit ohne Führer dasteht. Blizzards Design Director Morgan Day sprach kürzlich mit Gamereactor über dieses Situation, um uns das Thema nähern zu erläutern:

"Zurzeit ist sich die Horde nicht sicher, ob sie wirklich einen neuen Kriegshäuptling brauchen, wenn man bedenkt, was Garrosh und Sylvannas widerfahren ist. Thrall ist zwar wieder da, er will aber nicht unbedingt Verantwortung übernehmen. Ein Teil von alledem wird in der Geschichte der Vulpera behandelt, die von der Horde zunächst für das ganze Chaos verantwortlich gemacht werden. Während dieser Geschichte werden wir noch einmal überdenken, was all diese Völker dazu gebracht hat, sich der Horde [überhaupt] anzuschließen und das schließt natürlich die Verlassenen mit ein, die einiges korrigieren müssen, um zurückzukehren."