WoW Shadowlands: In Chains of Domination wird Sylvanas Windrunner zum Raidboss

Das nächste Update für World of Warcraft: Shadowlands heißt "Chains of Domination" und es wird uns nach Korthia führen, in die Stadt der Geheimnisse. Vielleicht einer der Höhepunkt dieses Content-Updates für die aktuelle Erweiterung ist die Einführung von Sylvanas Windrunner als Bossgegner, der euch ganz oben zum Abschluss des Mega-Raids "Sanctum of Domination" erwartet. Blizzard hat außerdem bestätigt, dass alle Klassen neue Covenant-Rüstungssets erhalten und dass es weitere Reittiere und Haustiere geben wird. Ihr werdet außerdem durch die vier Bereiche der Shadowlands fliegen können.

