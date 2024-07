Worum es in Bridgerton: Staffel 4 gehen wird, wurde enthüllt

HQ

Die dritte Staffel von Bridgerton ist, wie die vorherigen Staffeln, ein Erfolg auf Netflix und natürlich haben wir angefangen zu fantasieren, um welches der Geschwister in der Familie es in der nächsten Staffel gehen wird. Ich persönlich tippte auf Eloise, von der wir in der letzten Staffel viel zu sehen bekamen, aber zum Glück war es nur meine Ehre, die ich verloren habe, denn es stellte sich heraus, dass ich mit meiner Vermutung völlig falsch lag.

Es ist kein Geringerer als der gutaussehende Benedict Bridgerton, um den es in Staffel 4 gehen wird. Die vierte Staffel wird auf dem dritten Buch, An Offer From a Gentleman, basieren, und wenn Sie nicht fast zwei Jahre auf diese kommende Staffel warten möchten, können Sie das Buch immer lesen, um zu sehen, wie diese Liebesgeschichte endet. Und warum das Warten auf die nächste Staffel lang sein wird, erklärt Jess Brownell, die Showrunnerin:

"Wir arbeiten daran, die Staffeln schneller herauszubringen, aber es dauert acht Monate, bis sie gedreht sind, und dann müssen sie geschnitten und dann in jede Sprache synchronisiert werden. Und das Schreiben dauert auch sehr lange, also sind wir irgendwie auf einem Zwei-Jahres-Tempo, wir versuchen, es zu beschleunigen, aber irgendwo in diesem Bereich."

Das Leben wird für eine Weile weniger glamourös erscheinen, da es bis 2026 keine glitzernden Bälle gibt, auf die man sich freuen kann.