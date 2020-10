Worms Rumble: Im Dezember werden Würmer in die Luft gesprengt

Team17 hat sich heute zurückgemeldet, um Worms Rumble grob auf den Dezember zu datieren. Die neueste Erweiterung des Worms-Franchise bietet Ende des Jahres Gefechte für bis zu 32 Spieler auf PS4, PS5 und PC. Das Actionspiel wird aber schon davor spielbar sein, denn die Entwickler planen Anfang November eine offene Beta. Am 6. November soll die beginnen und von allen Interessenten auf PS4 und Steam gespielt werden können. Laut dem Creative Director Kevin Carthew werde bereits in dieser Phase Crossplay zwischen den beiden Plattformen bereitstehen. Wie lange die Aktion gilt, was die Spieler inhaltlich erwarten dürfen und ob es Belohnungen für die Teilnahme gibt, wurde allerdings nicht spezifiziert.

