World's End Club endlich für Xbox veröffentlicht

World's End Club wurde 2010 für Android und iOS veröffentlicht, gefolgt von einer Version für PC und Switch im folgenden Jahr. Es dauerte dann bis 2025, bis es auch für PlayStation 5 veröffentlicht wurde, und seitdem haben wir nichts mehr über zusätzliche Formate gehört.

Und wir haben es immer noch nicht wirklich getan, aber jetzt hat Windows Central bemerkt, dass das Spiel ohne Vorwarnung sowohl für Xbox One als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht wurde. Es gibt keine offizielle Erwähnung in den sozialen Medien und keinen neuen Trailer zum Anschauen, aber wenn du dieses Abenteuer genießen möchtest, findest du es für £16,74 / €19,99 im Xbox Store.

Das Spiel wird als "ein 'Traumteam'-Abenteuerspiel" beschrieben, dank seines "Szenarios, das vom Schöpfer der Zero Escape-Serie, Kotaro Uchikoshi, und Danganronpas Kazutaka Kodaka als Kreativdirektor geschrieben wurde." Es lässt sich am besten als mysteriöses Abenteuer in Japan beschreiben, und wenn du es dir genauer ansehen möchtest, Unten findest du einen älteren Trailer und eine Reihe von Screenshots.

