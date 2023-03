Worldless mit neuem Trailer angekündigt

Wie wäre es mit einem "stilisierten 2D-Adventure-Plattformer mit rundenbasierten Kämpfen und einer umwerfenden, interpretativen Erzählung"? Genau das versprechen Noname Studios und Coatsink für ihren kommenden Titel Worldless, der irgendwann in diesem Jahr für PC und Xbox erscheint.

Hier sollen wir eine formlose Welt zweier Reiche erkunden. Die Spieler müssen diese Welt erkunden, gegen Polaritäten kämpfen und Geheimnisse aufdecken, um ihren Platz in der Realität zu finden. Mit rundenbasierten Regeln und einem einzigartigen Verteidigungs- und Kombinationssystem sieht es wirklich so aus, als würden wir uns auf etwas so Originelles freuen wie auf das Aussehen des Titels.

Seht euch unten den ersten Trailer an.