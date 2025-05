World War Z VR angekündigt, das im August auf Meta Quest und SteamVR erscheint

Saber Interactive hat gerade ein neues World War Z -Projekt angekündigt, das als "völlig neues First-Person-Einzelspieler-Erlebnis" beschrieben wird, das auf dem jüngsten Film mit Brad Pitt und der Third-Person-Action, die der Entwickler vor einigen Jahren entwickelt hat, basiert. Es ist einfach als World War Z VR bekannt und wird im August auf den Plattformen Meta Quest und SteamVR eingeführt.

Was die Unterschiede zwischen diesem Spiel und dem jüngsten World War Z betrifft, erfahren wir in einer Pressemitteilung: "World War Z VR erfindet die intensive Action des ursprünglichen World War Z-Spiels originalgetreu neu, um das immersivste VR-Zombie-Erlebnis aller Zeiten zu schaffen. Nimm es mit Horden von über 200 Zombies gleichzeitig auf dem Bildschirm auf, eine erstaunliche technische Meisterleistung für VR, die deine Fähigkeiten auf die ultimative Probe stellen wird!"

In Bezug auf zusätzliche Informationen wird beschrieben, dass das Spiel "von Grund auf so konzipiert wurde, dass es das legendäre Ausmaß und die Action der Serie für langjährige Fans und VR-Enthusiasten gleichermaßen einfängt". Es wird die Action an drei Hauptschauplätzen führen, New York, Tokio und Marseille, und es wird eine Liste von sieben spielbaren Charakteren bieten. Waffen, Vorteile und Schwierigkeitsstufen stehen ebenfalls zur Auswahl.

Zu den Besonderheiten der Plattform gehört, dass das Spiel auf Meta Quest 3, Quest 2, Quest Pro und SteamVR erscheint und am 12. August zum recht erschwinglichen Preis von 14,99 £/19,99 € auf den Markt kommt. Sehen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.