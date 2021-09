World War Z stürmt Anfang November auf Nintendo Switch

Sabre Interactive hat mit der Nintendo-Switch-Version von The Witcher 3: Wild Hunt bewiesen, dass sie anspruchsvolle Spielwelten auf dem kleinen Hybriden zum Leben...

World War Z: Aftermath erweitert GOTY-Ausgabe am 21. September mit neuen Inhalten

am 4. August 2021 um 14:30 NEWS. Von Kieran Harris

Der Koop-Shooter World War Z aus dem Jahr 2019 wird am 21. September noch einmal auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Die Änderungen, die in den letzten zwei Jahren...