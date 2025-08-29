World Series of Warzone Global Finals 2025: Hier sind die Organisationen, die anwesend sein werden

HQ

Wir warten immer noch darauf, von Activision zu hören, wie die Pläne für die Saison 2025 Call of Duty League aussehen werden, die vielleicht sogar im neuen Jahr beginnt und damit mit der Tradition bricht, im Dezember zu beginnen, da Call of Duty: Black Ops 7 erst Mitte November dieses Jahres veröffentlicht wird. Da dies der Fall ist, gibt es noch andere Call of Duty -Turniere, auf die man sich freuen kann, darunter das World Series of Warzone, das seine Saison 2025 im Oktober abschließen wird.

Die Global Finals finden am 2. Oktober statt, bei dem Großereignis treten insgesamt 50 Teams gegeneinander an, davon 26 offizielle Organisationen. Die vollständige Liste dieser Organisationen finden Sie unten:



Vision des Teams



Team BDS



Sanfte Kumpels



ROC Esports



ESC



Leviatan



NOVO Esports



ONIC



SVGE Esports



Virtus.pro



Team Falken



Verdrehte Köpfe



Fünf Ängste



S8UL E-Sport



Gemeinschaft



AG Global



100 Diebe



Optisch



BeGamer



FaZe Clan



Spektr



Einheit



Innerer Kreis



Neue Icons



CT-Spiele



Movistar KOI



Die restlichen 24 Teams, die anwesend sind, sind orglose Kader, die sich durch eines der vielen Events auf der ganzen Welt qualifiziert haben. Bei diesem Event geht es um 1 Million US-Dollar, wobei 300.000 US-Dollar an den Sieger gehen.