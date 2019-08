World of Warships: Legends auf Konsole vollständig erschienen

World of Warships: Legends ist nun offiziell auf Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Wargamings kostenloses Actionspiel versetzt euch in groß angelegte Seeschlachten, die ihr mit verschiedenen, originalgetreu nachgebauten Schiffsklassen bestreitet. Der Entwickler manövrierte den Titel schon vor einigen Monaten auf den Konsolen in die Testphase, mittlerweile wurden neue Inhalte nachgeliefert, darunter die Kampagne "Hunt for Tirpitz" und das deutsche Premium-Kriegsschiff Tirpitz. In dieser Story warten bis zum 15. September zahlreiche Herausforderungen auf euch, mit denen ihr euer Credit-Konto auffüllen könnt. Mehr Eindrücke zum Spiel haben wir in unserer Kritik.

You watching Werben