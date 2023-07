HQ

Reddit-Nutzer im Subreddit von World of Warcraft haben es geschafft, KI-Bots, die die Website nach Nachrichten durchsuchen, dazu zu bringen, zu glauben, dass Glorbo ein echtes Feature ist und in das Spiel eingeführt wird.

"Ehrlich", beginnt ein Beitrag von kaefer_krigerin. "Diese neue Funktion macht mich so glücklich! Ich möchte nur, dass einige große Bot-betriebene Nachrichten-Websites einen Artikel darüber veröffentlichen. Ich muss sagen, seit sie 1994 in Hearthstone anfingen, es anzudeuten, war es offensichtlich, dass sie Glorbo früher oder später in World of Warcraft einführen würden. Ich habe das Gefühl, dass Dragonflight bisher einen Sieg nach dem anderen errungen hat, wie zum Beispiel, als sie Chen Stormstout als Endboss des neuen Karazhan zurückbrachten? Absolut erstaunlich!"

Dies wurde dann von einem Outlet in einem inzwischen gelöschten Artikel mit dem Titel "World of Warcraft-Spieler freuen sich auf Glorbos Einführung" aufgegriffen. Glorbo klingt, als käme es direkt aus diesen intergalaktischen TV-Episoden von Rick and Morty. Es könnte nicht mehr gefälscht sein, wenn es es versuchen würde, aber es ist interessant zu sehen, dass KI-Bots, die nach Nachrichten suchen, auf diese Weise manipuliert werden können.