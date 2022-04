World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic erscheint noch in diesem Jahr

HQ

Während des heutigen World of Warcraft Events hat Blizzard angekündigt, dass World of Warcraft: Classic die Spieler wieder in den verschneiten Norden von Azeroth reisen lassen wird, denn Wrath of the Lich King Classic soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Die Erweiterung wird allen Spielern und Spielerinnen mit einem aktivem WoW-Account zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich um eine überarbeitete Neuveröffentlichung der erfolgreichen Erweiterung aus dem Jahr 2008, mit zwei neuen Gebieten (Borean Tundra und Howling North).

Teil der Erweiterung ist ausserdem die Möglichkeit Death Knight-Charaktere zu erstellen und eine neue Profession, genannt Inscription.

Damit die Spieler*innen für die Herausforderungen von Northrend gerüstet sind, wird es einen Level-Booster geben, der einen Charakter auf Levelstufe 70 bringt. Dazu soll es zu einem späteren Termin genauere Informationen geben.

Ein konkreter Erscheinungstermin wurde noch nicht genannt.