World of Warcraft: The War Within Vorschau - Ein vielversprechender Start in die Worldsoul-Saga

Auf der BlizzCon im letzten Jahr wurde bekannt gegeben, dass World of Warcraft drei neue Erweiterungen erhält, die Blizzard 'The Worldsoul Saga nennt. Inzwischen ist die Arbeit an der ersten Erweiterung namens "The War Within " so weit fortgeschritten, dass ich Anfang der Woche an einer Hands-on-Preview in London teilnehmen konnte. Abgesehen davon, dass ich mit einigen der leitenden Entwickler über World of Warcraft gesprochen habe, konnte ich eine Erkundung ausprobieren, bei der es sich um neue Begegnungen vom Typ Dungeon handelt, die zum ersten Mal in The War Within enthalten sind.

Auf der Veranstaltung wurde ich zum ersten Mal mit einem Video verwöhnt, in dem alle kommenden Funktionen für The War Within detailliert beschrieben wurden. Vieles davon wurde bereits auf der BlizzCon enthüllt. Kurz gesagt, The War Within wird der erste Teil einer Trilogie sein, die die Handlung von World of Warcraft vervollständigen wird. Es wird die Bühne für einen Konflikt bereiten, der die gesamte Welt von Azeroth bedroht, mit dem zurückkehrenden Charakter Xal'atath als Hauptbösewicht der Geschichte. Im Mittelpunkt von The War Within stehen verschiedene Schichten unterirdischer Welten unter Azeroth, der Heimat der zwergenartigen Irden und der Spinnentiere, die Nerubianer.

Als ich mich hinsetzte, um die Vorschau zu spielen, sah ich sofort eine der Neuzugänge, die mit The War Within kommen: Warbands. Das Kriegerscharensystem ermöglicht es euch, den Fortschritt zwischen verschiedenen Charakteren zu teilen, die ihr erstellt habt. Es ist im Grunde ein Haufen Charaktere, die sich um ein Feuer versammelt haben, wie eine echte Kriegerscharen, die es dir ermöglicht, jederzeit einen anderen auszuwählen. Blizzard Die Mitarbeiter der Veranstaltung erklärten, dass es mit dem Ziel zusammenhängt, das Spiel für Leute mit weniger Zeit spielbarer zu machen. Eine Ergänzung, von der ich denke, dass jeder sie zu schätzen wissen wird.

Ich habe mich entschieden, einen Schamanen zu erstellen, weil ich diese Klasse gerne in Hearthstone spiele, wo sie genau wie in WoW Totems beschwören kann. Ich wurde dann auf den Isle of Dorn gesetzt, den Startbereich für The War Within. Die Isle of Dorn selbst ist eine bewaldete grüne Insel mit einigen verstreuten Städten und einer schönen zwergenähnlichen Architektur. Die Insel war noch nicht fertig, so dass ein Großteil davon noch leer war. Basierend auf den Videos, die zu Beginn des Events gezeigt wurden, wird das Isle of Dorn jedoch wahrscheinlich der uninteressanteste Teil der neuen Erweiterung sein. Stattdessen waren die am besten aussehenden Umgebungen, die ich sah, die unter der Erde, die ich leider noch nicht sehen konnte.

Wie dem auch sei, als ich anfing, fand ein Angriff der Nerubier statt. Ich habe einige Zeit damit verbracht, am Strand gegen die Nerubier zu kämpfen. Sie werden in The War Within häufig vorgestellt. Sie sind große, spinnenartige Kreaturen mit schneidenden Angriffen aus nächster Nähe und Fernkampfangriffen mit Netzen und Gift, je nachdem, gegen welche Art von Nerubianern du es zu tun hast. Genialerweise gibt es auch einen Arachnophobie-Modus für Menschen, die Angst vor Spinnen haben, der sie in viel weniger furchteinflößende Krabben verwandelt. Es ist tatsächlich eine der Lieblingsergänzungen von Maria Hamilton, Associate Design Director für WoW, sie sagte mir während unseres Interviews: "Wenn sie zu Krabben werden, ist es einfach so lustig", was ich aufgrund dessen, was ich gesehen habe, nur zustimmen kann, obwohl ich vergessen habe, es in meiner eigenen Preview-Session auszuprobieren.

Die Zeit verging während der Vorschau wie im Flug, da ich es genoss, einige der Quests abzuschließen, die vom Besiegen von 10 Nerubianern über die Befreiung der gefangenen Irden bis hin zum Reiten auf einem mächtigen Gryphon und dem Schießen auf eine angreifende Streitmacht von Nerubiern reichten. Die Quests knüpfen an die Haupthandlung an und enthielten viele Zwischensequenzen im Spiel, die noch nicht für die Vorschau bereit waren. Anscheinend gibt es auch eine Überarbeitung der Heldentalente, aber das schien in meinen Augen nicht sonderlich wirkungsvoll zu sein.

Schließlich erreichte ich die Gewölbe, die wir während der Vorschau spielen konnten. Gewölbe sind eine neue Möglichkeit, alleine oder mit bis zu fünf Freunden zu spielen und trotzdem den größten Teil der Handlung zu erleben. Laut Holly Longdale, Executive Producer von WoW, können Sie mit den Gewölben "alles erleben ", wenn es um die Handlung geht, auch wenn Sie keine Dungeons spielen. Sie ermöglichen es dir, die Handlung alleine oder mit weniger Leuten fortzusetzen. Es ist tatsächlich Longdales Lieblingsergänzung in The War Within, erklärte sie: "Es ist eine Erfahrung, die ich mit meinem Stiefsohn und meinem Mann spielen kann. Und weil es snackbar ist, was wichtig ist. Und ich mag es, einfach alleine oder mit der Familie herumzulaufen, ohne angeschrien zu werden, weil ich als Hexenmeister bin." Zu guter Letzt gefällt ihr "die Idee, sie auch für Geschichten zu verwenden, die leicht konsumierbar sind".

Diese Verwendung des Geschichtenerzählens wurde von Hamilton aufgegriffen. Gewölbe sind eine Möglichkeit, Spielern, die lieber alleine spielen, mehr von der Geschichte erzählen zu lassen. "Wir können Sie in ein Gewölbe schicken, das Teil unserer Geschichte ist. Wir schicken euch los, um das zu erleben und einige Ziele im Gewölbe zu erreichen. Für uns ist das unser neuestes größtes Ding speziell für das Geschichtenerzählen. Wir bauen diese fantastischen Räume und es ist eine Schande, wenn Spieler, die keine Dungeons machen wollen, diese Räume nicht sehen können."

Der Gewölbe, den ich gespielt habe, hatte auch eine Kurzgeschichte. Einige Bergleute waren von den Nerubianern gefangen genommen worden, und es war meine Aufgabe, sie zu befreien. Anfangs kämpfte ich mit vielen kleinen Spinnen, während ich die Irdenen befreite, damit sie in einen großen Bergmannswagen springen konnten. Selbst wenn du ein Delve-Solo spielst, bist du nicht allein. "In einem Gewölbe hast du einen Kumpel, es ist nur nicht immer ein richtiger", bemerkte Longdale. In meinem Fall war das Brann Bronzebart, den ich entweder als Heiler unterstützen oder mit seiner Donnerbüchse den größten Schaden anrichten konnte, so dass ich eine unterstützende Rolle übernehmen konnte.

Alles lief gut, bis zu dem Punkt, an dem mein Schamane auf den Boss, einen großen Nerubianer namens Web General Ab'enar, traf. Neben mächtigen Angriffen schob der Boss in regelmäßigen Abständen Minenkarren auf mich zu, was dem Kampf eine Art Rhythmus des Angreifens und der Suche nach Deckung verlieh. Leider habe ich einen Großteil meiner Vorschauzeit damit verbracht, erfolglos zu versuchen, diesen Boss zu besiegen. Selbst einige der erfahreneren Leute um mich herum konnten die Begegnung nicht mit einem Shaman knacken.

Anscheinend sollte es Haustiere geben, die als Tanks für unterstützende Klassen dienen sollten, und diese fehlten. Als ich Longdale später danach fragte, antwortete sie lachend, dass es im aktuellen Build "wie immer ein Haustierproblem gibt".

In der Endphase meiner Preview-Session kämpfte ich gegen ein paar lustig aussehende wandelnde Pilze und gegen eine andere Armee von Nerubianern, bei denen ich explodierende Fässer in ihre Höhlen warf. Ich habe mir auch hin und wieder die Zeit genommen, mit meinem Gryphon herumzufliegen, der jetzt eine dynamische Flugfähigkeit hat, mit der man eine Reihe von Flugmanövern ausführen kann. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich auf der Karte zurechtzufinden. Irgendwann tauchte ich in ein großes Loch im Boden ein, das wie eine Erdmine aussah.

Alles in allem scheinen die neuen Umgebungen interessante Neuzugänge für WoW zu sein. Während die natürlichen Teile des unvollendeten Isle of Dorn gut aussahen, waren es die Städte im Zwergenstil und die unterirdische Höhle, die am vielversprechendsten aussahen. Und vor allem bedauere ich, dass ich nicht in der Lage bin, die unterirdischen Teile der neuen Erweiterung zu besuchen, wie z.B. die nerubische Stadt Azj-kahet. Das Vorschauvideo des unterirdischen Bereichs drehte sich um einen großen Kristall namens Hallowfall und eine riesige unterirdische Kuppel, in der sich sogar Fluggeräte fortbewegen können.

Abschließend möchte ich sagen, dass meine Vorschau auf The War Within mich neugierig gemacht hat, mehr darüber zu erfahren, was auf mich zukommt. Das Warcraft -Universum ist einfach sehr einfach, sich für das Universum zu begeistern, auch wenn man nicht viel über die Geschichte dahinter weiß. Ich habe es genossen, die Gewölbe zu spielen, die meiner Meinung nach sowohl eine unterhaltsame, aber auch sehr praktische Ergänzung für Spieler sein wird, die auf der Suche nach mundgerechteren Inhalten sind. Das Isle of Dorn schien jedoch das am wenigsten spektakuläre der kommenden neuen Gebiete zu sein, auch wenn der größte Teil der Karte für die Vorschau noch nicht fertig war. Ich kann zwar nicht viel zu einigen der eher technischen Gameplay-Überarbeitungen sagen, aber ich habe den Eindruck, dass die Spieler viele interessante neue Gebiete haben werden, die sie entweder alleine oder mit Freunden erkunden können, wenn The War Within später in diesem Jahr erscheint.