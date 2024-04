World of Warcraft: The War Within erhält eine riesige Collector's Edition

HQ

World of Warcraft: The War Within erhält eine riesige und teure Collector's Edition, die Fans vor der Veröffentlichung der Erweiterung später in diesem Jahr vorbestellen können. World of Warcraft: The War Within ist die erste in einer Reihe von drei Erweiterungen, die die ersten 20 Jahre des WoW-Storytellings abschließen werden.

Um das und das 20-jährige Jubiläum von World of Warcraft zu feiern, bietet die Collector's Edition zum Preis von 175 £ oder 208,95 € eine Reihe zusätzlicher Goodies sowie eine verbesserte Version des Spiels. Sehen Sie sich alle zusätzlichen Elemente unten an:



World of Warcraft: The War Within Epic Edition Spielschlüssel



Der Krieg im Inneren Hardcover-Artbook



Greifenreiter-Statue



Anstecknadel für Sammler mit Anduin, Alleria und Thrall



Zu den Spielinhalten der Epic Edition gehören: Verbesserter Charakter-Boost auf Stufe 70; 3 Tage Vorabzugang und 30 Tage Spielzeit; Algarischer Sturmreiter als Reittier; Transmogrifikationsset "Sturmreiter-Kleidung"; Der irdene Hearthstone-Effekt des Tiefenbewohners, Squally, der Begleiter des Sturmschlüpflings und das Sandkasten-Sturmgreifen-Spielzeug; und 1000 Trader's Tender



Die Box misst ca. 27,2 cm x 30,6 cm x 7,4 cm



Wir haben noch kein festes Veröffentlichungsdatum für World of Warcraft: The War Within, aber es wird erwartet, dass die Collector's Editions zum Start des Spiels ausgeliefert werden. In der Zwischenzeit können Sie sich hier unsere Vorschau ansehen.