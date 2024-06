World of Warcraft: The War Within Beta startet heute

HQ

Mitte April öffnete Blizzard Plätze, um World of Warcraft: The War Within Beta zu testen. Jeder Interessierte konnte an einer Lotterie teilnehmen, um einen Platz auf Dron Island zu gewinnen. Darüber hinaus kündigte Blizzard an, dass Spieler , die sich die Epic Edition geholt haben, 72 Stunden Vorabzugang zum Test erhalten würden, zusammen mit einer Reihe von digitalen Goodies. Wir konnten an der Präsentation teilnehmen und einigen der Leute hinter dem DLC Fragen stellen, schaut euch das Interview an, ihr werdet interessiert sein.

Ausgewählte Spieler erhalten im Laufe des Tages eine E-Mail-Einladung mit den entsprechenden Anweisungen. Genauer gesagt erfahren sie, wie sie die neue Client-Version des Spiels von Battle.net herunterladen können.

The War Within wird noch in diesem Jahr erscheinen und Teil der Worldsoul-Saga sein, einem Bogen aus drei Erweiterungen, die versprechen, die ehrgeizigsten in der Geschichte des MMORPGs zu werden und die narrative Zukunft von Azeroth zu prägen. Auf War Within folgen die bereits angekündigten Midnight und The Last Titan, aber es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.

