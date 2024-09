World of Warcraft: The War Within

HQ

HQ

World of Warcraft gibt es schon seit vielen Jahren und die gesamte Geschichte ist so komplex geworden, dass es selbst erfahrenen Fans schwer fallen kann, ihr zu folgen. Um es ins rechte Licht zu rücken: Die einfachste Erklärung, die ich gesehen habe, war ein 30-minütiges Video.

Als alter Gamer, der von Anfang an dabei ist, sehne ich mich nach einfachen und verständlichen Erzählungen, die in einem begrenzten Bereich Sinn ergeben. Zum Beispiel: "In diesem Gebiet gibt es einen bösen König, der die Bevölkerung unterdrückt und plant, in benachbarte Königreiche einzudringen - hilf dabei, ihn und seine Armee von bösen Soldaten, die mit fortschrittlicher Militärtechnologie ausgestattet sind, zu besiegen." Das bekommen wir hier nicht.

Wir befinden uns wieder einmal inmitten eines totalen apokalyptischen Ereignisses, das - diesmal noch buchstäblicher - alles Leben auf dem Planeten auszulöschen droht. The War Within ist das erste von drei Kapiteln, die sich mit dem Kampf zwischen Gut und Böse befassen. In der einfachsten Form ist die Gesamtgeschichte, dass der gesamte Planet Azeroth die Seele eines neuen Titanen beherbergt, die Götter des WoW-Universums, und dieser Titan ist möglicherweise der mächtigste in der Geschichte des Universums. Deshalb hat vor ein paar Erweiterungen ein anderer Titan versucht, sein Schwert durch den Planeten zu stoßen. Alle bösen Götter, gegen die wir gekämpft haben, haben versucht, den Planeten zum Bösen zu verderben, denn wenn Azeroth auf der Seite des Guten steht, kann es mehr oder weniger im Alleingang die Leere besiegen - das Dunkle und Böse, aus dem die Hexenmeister ihre Magie beziehen. In dieser Erweiterung kratzen wir an der Oberfläche und tauchen buchstäblich unter die Oberfläche des Planeten durch eine neue Insel, auf der wir das Innere des Planeten erkunden können - oder zumindest einen Teil davon.

Werbung:

Hier treffen wir auf die Irden, eine Art Zwerge aus Stein. Sie sind arbeitende Menschen, die Maschinen und Funktionen am Laufen halten, um den Planeten zu schützen und zu erhalten. Über ihnen befinden sich Hüter und über ihnen Wächter - Kreaturen, die es schon seit den frühesten Tagen von WoW gibt. Natürlich haben sie eine Menge Probleme, bei denen wir helfen können, darunter eine Oberflächeninvasion der Nerubianer und der neue Hauptbösewicht des Spiels, Xal'atath. Dieser Bösewicht hat in dieser Edition den Körper eines verstorbenen Nachtelfen angenommen und sich somit materialisiert. Ja, es kann ein wenig kompliziert werden.

Wie immer gibt es neue Systeme, wie z.B. Gewölbe - kleine Mini-Dungeons für Einzelpersonen und kleine Gruppen, die bisher als "Szenarien" bekannt waren. Hier sind sie als große Höhlensysteme integriert, die gereinigt werden müssen, einige gerettet werden müssen oder ähnliches. Es ist eigentlich ziemlich unterhaltsam, und einige von ihnen haben ihre eigenen Spielmechaniken, wie z. B. Pilze, die als Trampoline fungieren, oder Lichter, die eingeschaltet bleiben müssen, weil die Dunkelheit physischen Schaden verursacht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn man ein bisschen mehr davon hat, was neue Ausrüstung und Geld angeht, würde ich sie auf jeden Fall alle auf höchstem Level wiederholt abschließen wollen - und ich liebe es, Brann Bronzebart als meinen persönlichen Heiler zu haben.

Wenn du es leid bist, an der Oberfläche zu helfen, ist es an der Zeit, unter die Oberfläche zu tauchen - im wahrsten Sinne des Wortes. Du fliegst hinunter in ein riesiges unterirdisches Höhlensystem. Das wurde schon einmal gemacht, aber all die kleinen grafischen Updates machen es schöner als je zuvor, gefüllt mit Luftschiffen, kleinen fliegenden Inseln und unterteilt in drei verschiedene Bereiche. Das bedeutet natürlich auch neue Fraktionen, wobei einige Elemente von Dragonflight beibehalten werden. Ich persönlich mag die eingebauten Luftrennstrecken sehr.

Werbung:

Ansonsten ist es sehr ähnlich, wie wir es kennen. Durch Quests und Dungeons baust du eine Welt und ein Universum auf, durch das sich der Spieler bewegt, und du erkundest die Geschichte, um immer bessere Ausrüstung zu erhalten. Das ist notwendig, denn wenn die letzten Schlachtzüge in einem Monat veröffentlicht werden, braucht ihr ziemlich gute Ausrüstung, um teilnehmen zu können.

Die WoW-Entwickler sind dafür zu loben, dass sie die Vertikalität immer besser genutzt haben. Die Höhe ist eine Dimension, die in der Vergangenheit nur gelegentlich genutzt wurde. Mit Dragonflight ist es besser geworden, aber bei The War Within muss man ständig in drei Dimensionen denken, was ein völlig anderes Gefühl von Raum und Größe vermittelt. Und mit dem neuen Warschar-System ist es plötzlich einfacher, mehr Charaktere zu haben und die langweiligeren Teile zu überspringen, ganz zu schweigen von mehr Platz auf der Bank. Es ist nicht ganz auf Augenhöhe mit dem Legacy-System in Star Wars: The Old Republic, aber es ist ein großes Upgrade, das dich definitiv dazu anregt, Twinks zu spielen.

Die grafische Qualität hat sich im Laufe der Zeit verbessert und hoffentlich wird es eine komplette Überarbeitung der gesamten Spiel-Engine geben, wenn diese Trilogie vorbei ist. Aber noch wichtiger ist die Musik, die in jeder Zone für Stimmung sorgt. Es ist wieder auf einem beeindruckend hohen Niveau. Wenn Sie das richtige Equipment haben, werden Sie von der Orchestermusik beeindruckt sein, die Ihre Ohren füllt - etwas, das nicht immer das Lob bekommt, das es verdient.

Was mich jedoch nicht so beeindruckt, ist der Talentbaum. Hier haben sie sich dafür entschieden, neue Stufen zu Heldentalenten führen zu lassen - besondere Talente ab Stufe 70. Was ich ausprobiert habe, ist eine große Auswahl an passiven Talenten, die dich tödlicher machen. Es funktioniert, aber ich hätte es wahrscheinlich vorgezogen, 10 Punkte mehr für meinen regulären Talentbaum zu bekommen, anstatt einen Haufen zusätzlicher passiver Boni.

Außerdem bin ich ein wenig müde von dem dynamischen Flug. Ja, es kann ausgeschaltet werden, aber es erfordert einen Pathfinder-Erfolg, der Zeit vom Levelaufstieg abzieht - Zeit, die ich nicht unbedingt habe. Hinzu kommt, dass das Crafting-System zu komplex geworden ist. Es gibt zu viele Variablen und zusätzliche Details, die berücksichtigt werden müssen, und die visuelle Präsentation wirkt etwas unübersichtlich.

Abgesehen davon gibt es viele Elemente, die ich wirklich mag. Zum Beispiel gibt es viele neue Dinge zu entdecken, ohne dass sie unbedingt mit Erfolgen oder Questgegenständen verbunden sind. Durch Zufall habe ich eine Höhle hinter einem Wasserfall gefunden. Es gab keinen anderen Zweck in der Höhle, als dass es eine Blume zu ernten gab - aber jemand hat Zeit damit verbracht, sie zu machen, obwohl er wusste, dass sie keinen funktionalen Zweck erfüllt, und das ist eines der Dinge, die ich am Anfang an WoW am meisten geliebt habe. Es gibt auch etwas weniger einen "Retter der Welt"-Ansatz für das Ganze. Du kommst als Fremder in eine Welt, in der du nicht unbedingt willkommen bist, und der Fokus liegt mehr auf Entdeckungen als auf Heldentaten.

The War Within bietet mehr vom Gleichen, obwohl das Setting anders ist. Aber es ist schwer, sich nicht dafür einzusetzen, diesen Steinzwergen zu helfen, die sich ihrer begrenzten Lebensdauer, ihrer Rolle in der Welt und ihrer Aufgabe bewusst sind, ihnen durch Instandhaltung und harte Arbeit zu dienen. Es ist schwer, sich nicht in sie hineinzuversetzen und ihr Bestes zu geben, um ihnen zu helfen - in dieser Hinsicht ist die Erweiterung also definitiv erfolgreich. Ich war schon halbwegs mit dem Leveln fertig, bevor ich überhaupt in die innere Welt kam, die aussieht wie aus einem teuren Animationsfilm - das hilft auch dem Gesamteindruck.