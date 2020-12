World Of Warcraft: Shadowlands verkauft sich überragend

You're watching Werben

Gestern hatten wir Erfolgsmeldungen zu Call of Duty, heute ist World of Warcraft: Shadowlands an der Reihe. Wie uns Activision Blizzard per Pressemeldung mitteilten, ist Shadowlands das bislang am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten.

"Am 24. November sind World-of-Warcraft-Spieler aus aller Welt in Shadowlands, der heiß ersehnten achten Erweiterung des Spiels, auf eine Reise in die unbekannten Weiten von Azeroths Jenseits aufgebrochen. Heute hat Blizzard Entertainment bekannt gegeben, dass am Ende des ersten vollen Tags nach Veröffentlichung von Shadowlands bereits über 3,7 Millionen Exemplare weltweit verkauft wurden. Damit ist es branchenweit das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten.*

Der vorherige branchenweite Rekordhalter, das ebenfalls von Blizzard veröffentlichte Diablo III, konnte am Ende des ersten Tags nach der Veröffentlichung mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Exemplaren aufwarten. Die heutige Mitteilung bestätigt, dass Shadowlands diesen Meilenstein sowie alle anderen jemals gemeldeten Verkaufsrekorde von PC-Spielen im gleichen Zeitraum übertroffen hat.

Zusätzlich kann World of Warcraft weiterhin franchiseweit ein hohes Maß an Spieleraktivität aus der globalen Community vermelden:



In den Monaten im Vorfeld der Erweiterung sowie in der Zeit nach der Veröffentlichung hat das Spiel im Vergleich zur gleichen Zeitspanne vor und nach Veröffentlichung aller WoW-Erweiterungen des letzten Jahrzehnts dauerhaft die höchste Anzahl an monatlichen oder längerfristigen Abonnements erreicht, sowohl im Westen als auch im Osten.



Spieler haben seit Anfang dieses Jahres mehr Zeit in Azeroth verbracht als im gleichen Zeitraum während eines der letzten 10 Jahre.



Zusätzlich beträgt die bisher dieses Jahr im Spiel verbrachte Zeit aller Spieler beinahe das Doppelte der im gleichen Zeitraum verzeichneten Spielzeit letztes Jahr."