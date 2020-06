World of Warcraft: Shadowlands stellt schattiges Ardenweald-Gebiet vor

Blizzard ist sich natürlich völlig bewusst, dass sich MMO-Fans von World of Warcraft auf die neue Erweiterung freuen, allerdings sind sie noch nicht bereit, uns einen Starttermin zu nennen. Diese Woche haben die Spieler jedoch eine andere Überraschung erhalten, denn das Studio lässt uns einen ersten Blick auf einen der neuen Bereiche von World of Warcraft: Shadowlands werfen. Präsentiert wurde der sogenannte Ardenweald, das (Alp-)traumhafte Reich der Nachtfae. Leider wurde die mystische Kraft des Königreichs, also die Fähigkeit sterbende Dinge wiederzubeleben, irgendwie ausgesetzt, weshalb die Bewohner nun vor einem großen Problem stehen. Wenn ihr mehr über das Setting erfahren wollt, dann leiten wir euch gerne weiter zu Blizzard.